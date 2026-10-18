Villa Mercedes reunirá a los mejores talentos escolares de San Luis en la final de los Intercolegiales Culturales

Los Intercolegiales Culturales 2026 ingresan en su etapa decisiva. Después de recorrer distintas localidades de San Luis y convocar a miles de estudiantes, el certamen tendrá su instancia provincial del miércoles 21 al viernes 23 de octubre en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

Durante tres jornadas, alumnos de los niveles Primario y Secundario que obtuvieron los primeros puestos en las etapas regionales compartirán sus producciones artísticas y representarán a instituciones educativas de toda la provincia.

Bajo el lema “El aula en escena”, la propuesta busca transformar los conocimientos adquiridos en las escuelas en expresiones culturales que permitan recuperar historias, personajes, acontecimientos y tradiciones de San Luis.

La instancia provincial reunirá a representantes de las seis regiones educativas y constituirá uno de los momentos más importantes del calendario de actividades culturales escolares.

Tres días para mostrar el talento de los estudiantes puntanos

El Complejo Molino Fénix será el escenario de una programación que incluirá diferentes disciplinas artísticas.

Los estudiantes presentarán trabajos de teatro, danza, música, literatura, artes visuales, producciones audiovisuales y Producción Artística Integral (PAI).

Las propuestas fueron desarrolladas durante el ciclo lectivo con el acompañamiento de docentes, quienes orientaron las tareas de investigación, creación y preparación de las presentaciones.

La competencia provincial permitirá que los proyectos destacados en cada región compartan un mismo espacio, donde se pondrán en valor tanto la calidad artística como el trabajo colectivo.

La historia de San Luis será protagonista

Uno de los principales objetivos de los Intercolegiales Culturales es fortalecer el conocimiento de la identidad provincial mediante el arte.

En esta edición, las producciones estudiantiles abordaron diferentes temáticas relacionadas con la historia, la cultura y el patrimonio de San Luis.

Entre los ejes destacados aparecen el legado de Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del Año de la Educación 2026; las obras de escritores sanluiseños; las figuras representativas de cada localidad y la participación del pueblo puntano en la gesta independentista.

También se desarrollaron propuestas vinculadas con José de San Martín, el cuidado del ambiente, el desarrollo sustentable y la memoria de la Guerra de Malvinas.

Estos contenidos fueron trabajados a través de distintas expresiones artísticas, desde dibujos y pinturas hasta actuaciones teatrales, canciones, danzas y producciones audiovisuales.

Escuelas de toda la provincia consiguieron su clasificación

El recorrido hacia la instancia provincial comenzó dentro de las propias instituciones educativas, donde los alumnos presentaron sus primeros trabajos.

Posteriormente, las producciones participaron de las etapas regionales, que permitieron seleccionar a los representantes para la final.

Entre las instituciones que consiguieron reconocimientos se encuentra la Escuela de Educación Pública Digital 'Albert Einstein', de la ciudad de San Luis, cuyos estudiantes desarrollaron distintas propuestas de investigación y creación artística.

También se destacó el Instituto Santo Tomás de Aquino, con primeros puestos en dibujo, pintura, arte digital, danza tradicional y malambo.

Por su parte, la Escuela Nº199 'Provincia de Buenos Aires' logró clasificaciones en pareja tradicional de danza, canto solista, artes visuales y producción artística.

Los resultados reflejan la diversidad de disciplinas y el trabajo que las comunidades educativas realizaron durante los meses previos.