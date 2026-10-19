Avanza la construcción de viviendas en cinco localidades del interior de San Luis

La construcción de viviendas continúa avanzando en distintas localidades del interior de San Luis. El Gobierno provincial mantiene activos los trabajos en El Trapiche, Estancia Grande, El Morro, Juan Llerena y La Punilla, donde las obras atraviesan diferentes etapas de ejecución.

Las intervenciones forman parte de la política habitacional provincial y tienen como objetivo ampliar las posibilidades de acceso a la casa propia para familias de estas comunidades.

Mientras algunas unidades se encuentran en etapas de terminación, otras registran avances en distintos componentes de la construcción, de acuerdo con la planificación de cada proyecto.

El Trapiche y Estancia Grande avanzan con pisos, puertas y terminaciones

Las 22 unidades que construye la Provincia progresan con terminaciones y con avances tanto en los interiores como en los espacios que rodean las viviendas. Las tareas incluyen la colocación de revestimientos y mesadas y el acondicionamiento de los sectores destinados a las veredas.

Entre las intervenciones se destacan la colocación de pisos, la instalación de puertas y distintas terminaciones, fundamentales para acondicionar las unidades antes de su entrega.

Estas etapas representan un avance importante porque permiten acercar las construcciones a sus condiciones finales de habitabilidad.

Los trabajos se desarrollan en paralelo con otras tareas complementarias necesarias para completar las viviendas.

El Morro, Juan Llerena y La Punilla mantienen distintos frentes de obra

El Gobierno provincial construye 12 viviendas en estas localidades. Los trabajos abarcan desde tareas estructurales, como mamposterías y techos, hasta terminaciones en las unidades con mayor grado de avance.

La ejecución simultánea de las obras permite sostener el desarrollo de los proyectos en localidades de menor población, donde el acceso a una vivienda constituye una necesidad para numerosas familias.

Cada etapa comprende tareas específicas que deben completarse antes de avanzar hacia los trabajos finales y las correspondientes verificaciones técnicas.