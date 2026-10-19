Allanaron una casa por un robo en Nogolí y encontraron marihuana valuada en más de $4 millones

Un allanamiento realizado para investigar un robo terminó con un importante hallazgo de drogas en la localidad de Nogolí. La Policía de San Luis incautó marihuana valuada en $4.176.000, que, según las estimaciones oficiales, alcanzaba para elaborar más de mil dosis.

El procedimiento se desarrolló el sábado 17 de octubre en una vivienda del barrio Las Vertientes, donde efectivos de la Comisaría Distrito 45° cumplían una medida judicial vinculada con una causa por robo.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados encontraron una cantidad de sustancia vegetal que motivó la intervención de personal especializado de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

Buscaban elementos relacionados con un robo y encontraron drogas

El operativo se inició por disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2, que investiga un hecho delictivo contra la propiedad.

Mientras realizaban el registro de la vivienda, los policías detectaron elementos que podrían estar vinculados con una infracción a la legislación sobre estupefacientes.

Ante esa situación, solicitaron la presencia de efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes constataron que se trataba de semillas y flores picadas de marihuana.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad provincial, la cantidad encontrada permitiría elaborar aproximadamente 1.044 dosis, con un valor estimado de comercialización de $4.176.000.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Luis, la sustancia fue secuestrada en el marco de las actuaciones correspondientes a la Misión Sarmiento.

Presentaron un permiso de REPROCANN, pero estaba vencido

Durante el procedimiento, los efectivos entrevistaron a una joven que se encontraba en el domicilio.

La mujer manifestó que su pareja contaba con un certificado del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que contempla autorizaciones para el cultivo controlado de cannabis con fines medicinales bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, cuando los policías verificaron la documentación, comprobaron que el certificado había perdido su vigencia.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso notificar a la joven de que quedaba sujeta a la investigación.

La existencia de un permiso vencido no determina por sí sola una responsabilidad penal, cuestión que deberá establecerse a partir de las actuaciones judiciales.

La Justicia Federal investiga el hallazgo

El procedimiento derivó en actuaciones vinculadas con dos investigaciones: la causa original por robo, bajo intervención de la Justicia provincial, y el hallazgo de cannabis, que quedó a disposición de la Fiscalía Federal de San Luis.

Los investigadores deberán determinar las circunstancias de la tenencia de la sustancia y su eventual encuadre legal.

Hasta el momento, no se informaron detenciones relacionadas con el hallazgo de la marihuana, aunque una joven quedó formalmente vinculada a la investigación.

El operativo permitió retirar del inmueble una cantidad de cannabis que, de acuerdo con la valuación oficial, supera los cuatro millones de pesos.