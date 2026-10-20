San Luis reforzará rutas y límites por la visita de León XIV a Córdoba

San Luis tendrá un papel clave en el operativo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV a Córdoba, ante el importante movimiento de fieles que se espera por las rutas de la región.

La Policía provincial comenzó a coordinar procedimientos con las fuerzas de Córdoba y otras jurisdicciones para reforzar los controles en puestos limítrofes, corredores viales y principales accesos utilizados por quienes viajen hacia la provincia vecina.

El Pontífice permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, dentro de una gira sudamericana que también comprende Uruguay y Perú. Su llegada a Córdoba está programada para el martes 10.

Ese día arribará a las 9 al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella y, una hora más tarde, encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 16:55 partirá nuevamente hacia Buenos Aires.

San Luis reforzará los controles

El jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, participó en Córdoba de una reunión de planificación junto con representantes de La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, además de efectivos de la Policía Federal Argentina.

Uno de los principales temas fue la organización del tránsito hacia Córdoba y la distribución de responsabilidades entre las distintas fuerzas.

San Luis tendrá especial relevancia por su ubicación geográfica. Por sus rutas circularán visitantes procedentes de Chile, Mendoza, sectores de San Juan y La Pampa, además de los propios fieles puntanos que se trasladen hacia Córdoba.

La planificación incluye controles sobre vehículos particulares, transportes habilitados, motocicletas y bicicletas. También se contempla la llegada de peregrinos que podrían realizar parte del trayecto a pie.

“Seremos estrictos en los controles a fin de dar la seguridad necesaria en los puestos limítrofes y rutas”, anticipó Serrano.

Esperan una movilización multitudinaria

La magnitud del operativo está vinculada con la cantidad de personas que podrían movilizarse hacia Córdoba.

Según explicó el jefe policial puntano tras la reunión, las autoridades trabajan con una estimación de más de un millón y medio de visitantes que podrían ingresar por las distintas rutas. Se trata de una proyección operativa utilizada para organizar recursos y no de una cifra definitiva de asistentes.

También fueron analizados los accesos al sector de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y los corredores cercanos que estarán involucrados en el dispositivo de seguridad.

La agenda oficial difundida por la Santa Sede establece, sin embargo, que la principal celebración multitudinaria encabezada por León XIV será la misa de las 10 en la Escuela de Aviación Militar.

La visita continúa confirmada

La gira de León XIV se mantiene oficialmente programada pese a la reciente operación a la que fue sometido por un adenocarcinoma pulmonar.

La Santa Sede todavía incluye el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, dentro del calendario oficial del Pontífice.

En la Argentina visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será una de las movilizaciones religiosas más importantes de los últimos años y obligará a coordinar dispositivos que exceden los límites de las provincias donde estará físicamente el Papa.

Para San Luis, el desafío estará principalmente en las rutas. La provincia funcionará como uno de los corredores naturales hacia Córdoba y deberá ordenar durante esas horas un flujo excepcional de vehículos, transportes y peregrinos.

Las reuniones entre las fuerzas continuarán durante las próximas semanas. El objetivo será llegar al 10 de noviembre con criterios comunes de circulación, controles definidos y capacidad de respuesta ante una convocatoria que promete transformar por un día buena parte del mapa vial de la región.