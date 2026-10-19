Poggi entregó seis viviendas en Zanjitas y anunció la construcción de otras seis casas

Seis familias de Zanjitas comenzaron una nueva etapa de sus vidas este lunes 19 de octubre, luego de recibir las llaves de sus viviendas de manos del gobernador Claudio Poggi, quien además anunció la próxima construcción de otras seis casas en la localidad.

La entrega se realizó durante la mañana, en un predio ubicado sobre la calle principal, cerca de la cancha de fútbol. Las unidades fueron construidas en el marco del programa habitacional “Tenemos Futuro”, que, con esta nueva adjudicación, alcanzó las 1.673 viviendas entregadas en la provincia.

El acto contó con la participación del intendente Rosendo Videla, el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, funcionarios provinciales y vecinos que acompañaron a las familias beneficiarias.

Seis familias recibieron las llaves de sus hogares

Los adjudicatarios fueron Miguel Ángel Alaniz, Johana del Carmen Mendoza, Miriam Mercau, Graciela Escudero, Carolina Quiroga Núñez y Emilio Collado.

Durante la ceremonia, cada familia recibió la llave de su vivienda y una carpeta con la documentación correspondiente, que incluía el decreto de adjudicación, el contrato y un formulario de reclamos.

Posteriormente, las autoridades y los nuevos propietarios realizaron el tradicional corte de cinta y recorrieron los ambientes de las casas.

La jornada estuvo marcada por la emoción de quienes, después de años de espera, pudieron concretar el acceso a una vivienda propia.

Anunciaron otras seis viviendas para Zanjitas

Uno de los anuncios centrales de la actividad fue la construcción de seis nuevas unidades habitacionales mediante el sistema de Autoconstrucción Asistida.

Poggi explicó que tres de esas viviendas ya fueron sorteadas, mientras que las restantes serán incluidas en una nueva instancia de selección durante esta semana.

Según detalló, la Provincia aportará los materiales necesarios y coordinará con el municipio la asistencia técnica y la mano de obra para ejecutar los trabajos.

El objetivo de esta modalidad es facilitar la construcción de las viviendas, especialmente para aquellas familias que, por sus obligaciones laborales y personales, no pueden dedicar tiempo suficiente a las tareas de obra.

El Gobierno destacó la participación de trabajadores locales

Durante su intervención, el intendente Rosendo Videla valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para concretar las seis viviendas entregadas.

Explicó que la comuna aportó los terrenos y que la construcción permitió incorporar trabajadores de la localidad.

Por su parte, Poggi defendió el esquema de ejecución de obras a través de los municipios, al considerar que permite que los recursos destinados a salarios y materiales tengan un impacto directo en las economías locales.

El mandatario también destacó la continuidad de la política habitacional provincial y aseguró que el Gobierno mantendrá el programa para atender la demanda de las familias inscriptas.

Cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda

En otro tramo de su discurso, el Gobernador recordó que la selección de los beneficiarios se realiza mediante sorteos entre los inscriptos que cumplen las condiciones establecidas.

Entre los requisitos principales se encuentran no poseer una propiedad y acreditar al menos diez años de residencia continuada del grupo familiar en San Luis.

Poggi señaló que los datos declarados por los postulantes son sometidos a controles y cruces de información con organismos provinciales y municipales.

También reiteró su compromiso de continuar con las adjudicaciones hasta atender a los inscriptos que reúnan los requisitos legales.

“Habíamos perdido la esperanza de tener una casa”

Entre las historias de la jornada se destacó la de Evelyn Fernández y su pareja, Emilio Collado, quienes recibieron su vivienda junto a sus hijos Martina y Marcos.

La familia vivía en una casa alquilada y había atravesado distintas etapas de incertidumbre mientras esperaba una solución habitacional.

“Habíamos perdido mucho la esperanza de hoy en día decir ‘puedo tener una casa’”, expresó Evelyn, emocionada por la entrega.

La vecina contó que no habían visitado la construcción antes de recibir las llaves, por lo que conocer el interior de la vivienda fue una sorpresa.

También adelantó que planean mudarse durante esta misma semana.

Con la entrega de las seis casas y el anuncio de otras seis unidades, Zanjitas suma nuevas soluciones habitacionales, mientras la Provincia continúa con el desarrollo del programa “Tenemos Futuro” en distintas localidades del territorio sanluiseño.