Anabela Lucero suma un nuevo reclamo desde la cárcel, ahora por sus implantes mamarios

Anabela Lucero sumó un nuevo reclamo desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenida preventivamente por la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el Molino Fénix y la Casa de la Música.

Esta vez, el planteo está relacionado con sus implantes mamarios.

Profesionales de la Maternidad Provincial Teresita Baigorria constataron la semana pasada la rotura de una de las prótesis y le indicaron tramadol. A partir de ese diagnóstico, su defensa volvió a reclamar un traslado y presentó un nuevo hábeas corpus para que sea evaluada por un cirujano.

La presentación fue realizada el viernes 16 de octubre, luego de que no prosperara el pedido para concretar una consulta quirúrgica. Se trata de otro planteo de los abogados de Lucero desde que fue enviada al Penal.

Sin embargo, el nuevo reclamo no modificó hasta el momento su situación procesal.

Lucero permanece detenida desde el 24 de agosto. La Justicia rechazó posteriormente los pedidos de su defensa para reemplazar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva y, el 24 de septiembre, un tribunal confirmó que debía continuar alojada en el Servicio Penitenciario Provincial.

La investigación está centrada en las presuntas irregularidades cometidas durante la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música, durante la última gestión de Alberto Rodríguez Saá. La Fiscalía atribuyó a Lucero y otros imputados distintos delitos vinculados con la administración de fondos públicos, acusaciones que deberán resolverse durante el proceso judicial.

En aquella resolución de septiembre, los jueces también ordenaron al Servicio Penitenciario garantizar la atención médica de la exdiputada y remitir informes sobre su tratamiento. Ahora la discusión por sus implantes vuelve a los tribunales mediante otro hábeas corpus.

Mientras sus abogados buscan conseguir la consulta con un cirujano, Lucero continúa detrás de las rejas y la causa Molino Fénix sigue su curso.