La UNSL llevará a una exposición nacional un videojuego inspirado en la fauna de San Luis

Un videojuego desarrollado íntegramente desde la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) llegará esta semana a una de las vidrieras más importantes de la industria argentina. Se trata de “Yandó: El Legado Perdido”, una propuesta que combina aventura, exploración y educación ambiental a partir de los paisajes y la biodiversidad puntana.

El proyecto, producido por UNSL TV, fue seleccionado para participar en EVA 2026, la Exposición de Videojuegos Argentina, que celebrará su 24ª edición entre el 21 y el 24 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.

“Yandó” formará parte del catálogo digital de EVA Play y, además, tendrá su propio espacio de exhibición presencial los días viernes 23 y sábado 24 de octubre en BA Ferial, donde el público podrá probar el juego y conversar con sus desarrolladores.

La exposición reúne a estudios, programadores, diseñadores, publishers, inversores y plataformas nacionales e internacionales. Este año, EVA Play mostrará más de un centenar de videojuegos desarrollados recientemente en Argentina y Latinoamérica.

Un ñandú recorre San Luis para recuperar sus huevos

“Yandó: El Legado Perdido” es una aventura de plataformas y exploración 2.5D, pensada especialmente para niños y preadolescentes.

Su protagonista es un ñandú que debe recorrer distintos escenarios de San Luis para recuperar los huevos robados de su nido.

Durante el viaje aparecen paisajes reconocibles de la provincia, entre ellos el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y La Carolina. El recorrido también permite encontrarse con especies como la mara, el pecarí, el venado de las pampas y otros animales característicos de la región.

En uno de los niveles, por ejemplo, el personaje ingresa a una mina y avanza sobre rieles, modificando temporalmente la dinámica del juego hacia una experiencia de velocidad.

La propuesta no busca solamente entretener. Detrás de la aventura existe un objetivo educativo: acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la fauna autóctona de San Luis.

Aprender jugando

La idea nació a partir de una observación repetida en el trabajo educativo: muchos chicos reconocían con facilidad animales como pandas o jirafas, pero tenían mayores dificultades para identificar especies que habitan su propia provincia.

“El gran desafío fue tomar toda esa riqueza natural nuestra y transformarla en un mundo divertido y accesible, para que las infancias puedan interactuar con su propio entorno y aprender jugando”, explicó Cristian Fernández, uno de los desarrolladores.

A medida que avanzan, los jugadores también pueden recolectar semillas e intercambiarlas por tarjetas con fotografías reales de animales, datos científicos y curiosidades sobre cada especie.

El contenido contó con asesoramiento científico-técnico del proyecto universitario Biodiversidad desde el Sur, vinculado a la UNSL y al IMIBIO, además de la colaboración de fotógrafos de la provincia que cedieron imágenes de fauna autóctona.

Un desarrollo nacido en la universidad pública

El proyecto fue realizado desde UNSL TV por un equipo integrado por Cristian Fernández y Héctor Rojo, con coordinación de Lourdes Pohn y asesoramiento de docentes y especialistas.

Su desarrollo comenzó hace más de un año, inicialmente con cortos animados protagonizados por animales de San Luis. Esa experiencia funcionó como punto de partida para dar un salto hacia un producto interactivo.

Actualmente, el videojuego se encuentra en su etapa final de desarrollo. Todos sus niveles ya están diseñados y el equipo trabaja en ajustes de sonido y otros detalles previos a su lanzamiento.

La presencia en EVA permitirá además observar cómo reaccionan los jugadores, recibir devoluciones de profesionales de la industria y explorar posibles vínculos con instituciones o socios que permitan ampliar la distribución del proyecto.

Para la UNSL, la selección abre una ventana que va más allá del sector de los videojuegos. “Yandó” convierte paisajes, animales y conocimiento científico producido en San Luis en una experiencia digital pensada para nuevas generaciones.

El desafío después de EVA será transformar esa exposición nacional en mayor circulación. Si lo consigue, un ñandú que recorre Sierra de las Quijadas y La Carolina podría convertirse también en una forma diferente de mostrar San Luis dentro y fuera de la provincia.