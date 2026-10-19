Cristina y Máximo Kirchner pidieron seguir por videollamada el juicio de Los Sauces

Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner pidieron a la Justicia no asistir presencialmente al juicio oral por la causa Los Sauces y solicitaron seguir las audiencias mediante conexión virtual.

El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°5, que había dispuesto que el proceso comenzara este viernes 23 de octubre a las 10 y se desarrollara de manera presencial en Comodoro Py.

La defensa de la expresidenta argumentó, entre otros puntos, que su traslado desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria requeriría un operativo de seguridad. En el caso de Máximo Kirchner, se planteó la necesidad de compatibilizar el juicio con sus obligaciones como diputado nacional.

Ahora serán los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni quienes deberán resolver si aceptan la modalidad remota.

Un juicio que todavía puede cambiar

El pedido se conoció mientras continúa abierta otra discusión que podría modificar el desarrollo del proceso.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si confirma la separación de Los Sauces y Hotesur o si dispone que ambas causas vuelvan a tramitarse dentro de un único juicio.

El TOF 5 había establecido que Los Sauces comenzara el 23 de octubre de 2026 y que Hotesur se juzgara desde el 19 de marzo de 2027. La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera cuestionaron esa decisión y reclamaron un debate conjunto.

Los acusadores sostienen que ambos expedientes comparten imputados, sociedades, documentación y parte de la prueba, por lo que juzgarlos por separado podría fragmentar el análisis de la maniobra que atribuyen a los acusados.

Las defensas, en cambio, respaldan el desdoblamiento y advierten que una reunificación podría demorar el comienzo del juicio debido a medidas de prueba que todavía permanecen pendientes en Hotesur.

Qué investiga la causa Los Sauces

El expediente analiza las operaciones realizadas por Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria perteneciente a la familia Kirchner.

La acusación sostiene que una parte significativa de sus ingresos provino de alquileres y operaciones con compañías vinculadas a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes también se encuentran entre los acusados.

Según la hipótesis fiscal, esos pagos no respondían únicamente a relaciones comerciales normales, sino que habrían servido para canalizar fondos hacia la familia Kirchner como contraprestación por beneficios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Esa interpretación será justamente una de las cuestiones que deberá probarse durante el debate. Las defensas rechazan la existencia de una maniobra ilícita.

Cristina Kirchner llega acusada, entre otros delitos, de presunta asociación ilícita y lavado de activos, mientras Máximo Kirchner también integra el grupo de acusados. Las imputaciones no equivalen a una condena y deberán ser examinadas durante el juicio oral.

Máximo Kirchner enfrentará su primer juicio por corrupción

Si el proceso comienza según el cronograma previsto, será el primer debate oral por una causa de corrupción en el que Máximo Kirchner deberá responder como acusado.

El juicio tendrá además una particularidad para Cristina Kirchner, que actualmente cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad.

El tribunal había fijado audiencias para los lunes, viernes y sábados, una frecuencia poco habitual que responde a la cantidad de imputados, testigos y documentación que deberá analizarse.

Las próximas horas serán decisivas. Primero, el TOF 5 deberá resolver si Cristina y Máximo pueden conectarse de manera virtual. Al mismo tiempo, Casación deberá determinar si Los Sauces comienza este viernes como un juicio independiente o si la causa vuelve a quedar ligada a Hotesur.

Hasta que esas decisiones estén firmes, el cronograma sigue vigente: el debate está previsto para este viernes 23 de octubre a las 10 en Comodoro Py.