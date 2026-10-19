Una mujer manejaba con 2,59 de alcohol en sangre, chocó autos estacionados y terminó demorada

Una mujer de 40 años fue demorada este lunes 19 de octubre en la ciudad de San Luis, luego de protagonizar una serie de choques contra vehículos estacionados mientras conducía con 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

El episodio ocurrió alrededor del mediodía, en inmediaciones de las calles Virgen de Fátima y Caleta Olivia, en el barrio Juan Gilberto Funes. El operativo también terminó con la demora de un hombre de la misma edad, acusado de agredir a uno de los efectivos que intervenían en el lugar.

Chocó vehículos estacionados y los vecinos alertaron a la Policía

El procedimiento comenzó cuando el Centro de Operaciones Policiales emitió una alerta por un presunto accidente de tránsito en ese sector de la capital puntana.

Al llegar, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico fueron advertidos por un grupo de vecinos sobre lo sucedido.

Según los testimonios recogidos por los uniformados, una mujer que conducía un Renault 9 había colisionado contra varios automóviles estacionados en la vía pública, ocasionándoles distintos daños materiales.

Los policías intentaron identificar a la conductora y establecer las circunstancias del incidente.

Sin embargo, mientras desarrollaban esa tarea, se produjo una nueva situación de violencia.

Un hombre empujó y golpeó a un efectivo policial

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 40 años intervino durante el procedimiento e intentó obstaculizar el trabajo de los uniformados.

La situación se agravó cuando el individuo empujó y golpeó a uno de los policías que participaba del operativo.

Ante esta conducta, se solicitó colaboración a otros móviles y acudieron efectivos de la Sección Motorizada y del Grupo de Intervención Especial (GIE).

Con el apoyo de esas unidades, los policías lograron reducir e identificar al hombre.

El alcotest arrojó 2,59 gramos de alcohol en sangre

Durante el procedimiento, los efectivos sometieron a la conductora del Renault 9 a un control de alcoholemia.

El resultado fue positivo, con 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración considerablemente elevada.

En San Luis rige la normativa de alcohol cero al volante, por lo que está prohibido conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas.

El resultado del test se incorporó a las actuaciones correspondientes, junto con la información sobre los daños ocasionados a los vehículos estacionados.

Ambos terminaron demorados en una comisaría

Finalmente, la mujer y el hombre, ambos de 40 años, fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 38°, donde continuaron las diligencias de rigor.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico, con la colaboración de la Sección Motorizada y del Grupo de Intervención Especial.

Según la información policial, el incidente dejó daños materiales en vehículos estacionados y una agresión contra un efectivo durante el procedimiento. No se informaron personas lesionadas como consecuencia de las colisiones.