Ahora Alberto Rodríguez Saá pide la libertad de Anabela Lucero y Cristina Kirchner

El exgobernador de San Luis y presidente del Partido Justicialista provincial, Alberto Rodríguez Saá, reclamó públicamente la libertad de Anabela Lucero y Cristina Fernández de Kirchner durante un acto realizado el sábado 17 de octubre en Villa Mercedes, en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.

El pronunciamiento se produjo ante militantes y dirigentes del justicialismo, en una actividad que combinó cuestionamientos a la situación judicial de ambas referentes con un llamado a reorganizar el partido de cara a las elecciones de 2027.

Una de las imágenes del encuentro fue una bandera con la inscripción “Anabela y Cristina libres”, que expresó el respaldo político a la exdiputada provincial y a la expresidenta de la Nación.

Rodríguez Saá habló de persecución y presos políticos

Durante su intervención, Rodríguez Saá sostuvo que el peronismo atraviesa un escenario de persecución y utilizó la expresión “presos políticos” para referirse a la situación de dirigentes vinculadas con ese espacio.

El exmandatario planteó su reclamo por la libertad de Lucero y Fernández de Kirchner, cuyas situaciones judiciales son diferentes.

La caracterización de ambas como presas políticas forma parte del posicionamiento del dirigente justicialista y no constituye una conclusión judicial.

El mensaje tuvo una fuerte impronta partidaria y se produjo en el marco de una convocatoria destinada a conmemorar el 17 de octubre, una de las fechas centrales del calendario peronista.

La situación judicial de Anabela Lucero

Anabela Lucero permanece detenida con prisión preventiva en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes.

La exdiputada está imputada por delitos que incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta y presuntas maniobras de ocultamiento o destrucción de pruebas.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, durante la gestión anterior se habría desarrollado una estructura destinada a desviar recursos públicos hacia fines particulares y actividades ajenas al funcionamiento de los organismos culturales.

La Fiscalía estimó provisoriamente un perjuicio económico superior a los 900 millones de pesos, aunque las pericias contables todavía deben determinar el monto definitivo.

Lucero rechazó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una persecución política.

Su prisión preventiva es una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de la exlegisladora deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.

El reclamo por Cristina Fernández de Kirchner

El pedido de Rodríguez Saá también incluyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya situación judicial se vincula con la causa Vialidad.

A diferencia de Lucero, la exmandataria nacional recibió una condena penal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en un expediente relacionado con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

El kirchnerismo ha cuestionado ese proceso judicial y sostiene que existió persecución política contra su principal referente.

En ese contexto, el reclamo formulado durante el acto de Villa Mercedes reunió dos situaciones procesales distintas bajo una misma consigna partidaria.

Un llamado a recuperar el poder en San Luis en 2027

Además de reclamar la libertad de ambas dirigentes, Rodríguez Saá dedicó parte de su discurso al escenario electoral provincial.

El presidente del PJ convocó a la militancia a trabajar para recuperar la Gobernación y las intendencias en las elecciones de 2027.

El planteo se produjo en medio de las diferencias políticas que mantiene con el gobernador Claudio Poggi y de la discusión sobre la reforma de la Constitución provincial.

Rodríguez Saá ya había manifestado su intención de participar como candidato a convencional constituyente, en caso de concretarse la convocatoria electoral correspondiente.

De esta manera, el acto por el Día de la Lealtad también funcionó como un espacio de reorganización política del justicialismo puntano.

La causa del Molino Fénix sigue avanzando

El respaldo público a Lucero se produce mientras la Justicia provincial continúa investigando las presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Molino Fénix.

La causa involucra a exfuncionarios y otras personas relacionadas con la administración del complejo cultural, y en las últimas semanas se ampliaron las líneas de investigación.

La Fiscalía busca determinar el destino de los recursos públicos y establecer las eventuales responsabilidades de cada acusado.

Mientras tanto, Rodríguez Saá volvió a colocar la situación de Anabela Lucero en el centro de su discurso político, vinculándola con el reclamo por Cristina Fernández de Kirchner y con la estrategia del peronismo provincial de cara a 2027.