Refuerzan con helicópteros y aviones hidrantes el combate del incendio en las sierras de los Comechingones

El incendio forestal que comenzó el lunes en las sierras de los Comechingones continúa activo y obligó a reforzar el operativo de emergencia con medios aéreos. Las primeras estimaciones indican que el fuego afectó entre 10 y 15 hectáreas en el sector del Filo de Merlo, una zona de difícil acceso para los equipos terrestres.

Durante la mañana de este martes 20 de octubre, una aeronave del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con base en Córdoba, realizó un sobrevuelo para evaluar la magnitud del siniestro y el comportamiento de las llamas.

Según informó InfoMerlo, el relevamiento permitió establecer que el avance del incendio estaría disminuyendo. Sin embargo, el foco todavía no fue declarado contenido ni extinguido.

Trasladan bomberos en helicóptero hasta la zona del incendio

Ante las dificultades que presenta el terreno, la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias dispuso reforzar las tareas de combate mediante el traslado aéreo de personal.

Integrantes de Bomberos Voluntarios de Los Molles son transportados en helicóptero hasta las inmediaciones del sector afectado.

Desde allí, los efectivos deben continuar a pie para alcanzar los puntos donde persisten las llamas y realizar tareas de control y extinción.

La decisión responde a las características geográficas del Filo de Merlo, donde las pendientes y la falta de caminos adecuados dificultan el ingreso de vehículos y equipos de emergencia.

El operativo busca reducir los tiempos de desplazamiento y permitir que los brigadistas trabajen directamente sobre los sectores comprometidos.

Un avión hidrante operará desde Santa Rosa del Conlara

Además del traslado de bomberos, las autoridades preparan la intervención de un avión hidrante que tendrá como base operativa el Aeropuerto de Santa Rosa del Conlara.

La aeronave realizará descargas de agua sobre los sectores afectados para complementar el trabajo del personal desplegado en tierra.

El apoyo aéreo resulta especialmente importante debido a que el incendio se desarrolla en una zona serrana donde las posibilidades de acceso son limitadas.

Las tareas se organizan a partir de la información obtenida durante los sobrevuelos y del seguimiento permanente de los puntos donde todavía se registra actividad.

El incendio comenzó el lunes por la tarde

Las primeras señales del fuego fueron advertidas el lunes 19 de octubre, alrededor de las 19, cuando vecinos de diferentes sectores de la región observaron una columna de humo en las sierras.

A partir de esos avisos, Bomberos Voluntarios de Los Molles iniciaron un operativo para localizar el foco y evaluar las condiciones de acceso.

El procedimiento contemplaba avanzar con vehículos 4x4 hasta donde lo permitieran los caminos y completar el recorrido a pie.

Durante las primeras horas, los equipos de emergencia mantuvieron el monitoreo del incendio y recibieron información de habitantes de la zona que podían observar su evolución.

Las llamas afectaron principalmente vegetación baja

De acuerdo con las primeras evaluaciones aéreas, el fuego avanzó sobre sectores de vegetación baja y comprometió una superficie estimada de entre 10 y 15 hectáreas.

Se trata de un cálculo preliminar, que podría modificarse a medida que avancen los relevamientos sobre el terreno.

Los equipos de emergencia también observaron señales de una disminución en la propagación de las llamas, aunque todavía persisten puntos activos.

Hasta el momento no se informó oficialmente que el incendio esté controlado, por lo que continúan las tareas de combate y vigilancia.

El operativo seguirá concentrado en los sectores del Filo de Merlo donde permanece la actividad del fuego, con la participación de bomberos y el apoyo de aeronaves destinadas al combate de incendios forestales.