Es ley el Programa de Desendeudamiento Familiar en San Luis y habrá facilidades para pagar deudas

El Senado de San Luis convirtió en ley este martes 20 de octubre el Programa de Desendeudamiento Familiar, una iniciativa del Gobierno provincial destinada a facilitar la regularización de deudas y mejorar las condiciones de financiamiento de los hogares.

La propuesta, enviada a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi el 17 de septiembre, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, con 30 votos a favor y nueve en contra.

Con la aprobación de la Cámara Alta, quedó completado el trámite legislativo de una norma que establece incentivos fiscales para que bancos y entidades financieras ofrezcan condiciones más favorables a las familias que mantienen obligaciones vencidas.

El programa también incorpora herramientas para promover el consumo en los comercios de San Luis mediante descuentos, promociones y reintegros.

Quiénes podrán acceder al desendeudamiento

La iniciativa está dirigida a personas y familias que registren deudas con más de tres meses de mora al momento de la sanción de la ley.

Entre las obligaciones contempladas se encuentran préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otros compromisos contraídos con bancos, compañías financieras, billeteras digitales y entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

Además, los beneficiarios deberán acreditar domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.

El esquema también prevé la posibilidad de consolidar deudas contraídas con diferentes entidades financieras, con el objetivo de facilitar su reorganización en condiciones de pago más accesibles.

Durante el tratamiento en Diputados se incorporó la posibilidad de incluir determinadas deudas por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Cuotas de hasta el 30% del ingreso familiar y plazos mínimos de 24 meses

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es que establece condiciones para los planes de refinanciación que presenten las entidades adheridas.

Entre los principales requisitos figuran:

Plazos de pago: no podrán ser inferiores a 24 meses.

Período de gracia: deberá contemplarse un mínimo de dos meses.

Valor de las cuotas: no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

Tasa de interés: la tasa nominal anual no podrá exceder en más de diez puntos porcentuales a la tasa mayorista TAMAR.

Gastos adicionales: no podrán cobrarse comisiones, honorarios ni gastos administrativos por el otorgamiento de la refinanciación.

Estas condiciones buscan reducir el peso de las obligaciones financieras sobre los ingresos de los hogares.

Sin embargo, la aprobación de la ley no significa que las deudas queden automáticamente canceladas ni que todos los créditos sean refinanciados de manera inmediata. La aplicación dependerá de la adhesión de las entidades y de los planes que sean aprobados.

Qué beneficios tendrán los bancos y las entidades financieras

Para promover la participación del sector financiero, la Provincia podrá otorgar exenciones impositivas a las entidades que presenten propuestas de refinanciación.

Los beneficios alcanzarán a tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos, vinculados con las operaciones comprendidas en el programa.

A cambio, las entidades deberán ofrecer condiciones que representen una mejora respecto de los compromisos originales, mediante menores tasas, quitas de intereses o capital, ampliaciones de plazos y otras facilidades.

Las propuestas serán evaluadas por el Gobierno provincial antes de su implementación.

El objetivo es que el incentivo tributario se traduzca en una reducción efectiva del costo financiero para las familias.

La ley también contempla descuentos y reintegros para impulsar el consumo

La segunda parte de la iniciativa establece el Programa de Impulso al Consumo Familiar, destinado a fomentar las compras en comercios de San Luis.

Las entidades financieras que adhieran al esquema podrán presentar promociones con descuentos, reintegros, váuchers, tarjetas prepagas y otros beneficios.

Como contrapartida, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente destinado a esas promociones.

Según explicó el Gobierno provincial durante la presentación del proyecto, esta herramienta busca incentivar las compras y favorecer la actividad comercial local.

La propuesta apunta a que una eventual reducción de las cuotas de deuda permita a las familias disponer de una mayor proporción de sus ingresos para afrontar gastos cotidianos.

Cómo se implementará el programa

Tras la sanción definitiva, el próximo paso será avanzar con la promulgación y reglamentación de la norma.

En esa etapa deberán precisarse los procedimientos de adhesión, la presentación de las propuestas de refinanciación y los mecanismos de información para los potenciales beneficiarios.

Las entidades participantes también deberán comprometerse a implementar capacitaciones gratuitas sobre planificación financiera y prevención del sobreendeudamiento.

El Gobierno provincial había anticipado que dará a conocer las condiciones de los planes que resulten aprobados para que las familias puedan evaluar las distintas alternativas.

Con la sanción del Senado, San Luis cuenta con un nuevo marco legal para promover la refinanciación de deudas familiares y estimular el consumo local, aunque su alcance efectivo dependerá de la reglamentación y de la participación de las entidades financieras.