Los empleados públicos de San Luis cobrarán el 30 de octubre con un aumento del 5%

Los empleados de la administración pública de San Luis cobrarán sus haberes correspondientes a octubre el próximo viernes 30, con un incremento salarial del 5%, según el cronograma establecido por el Gobierno provincial.

El aumento corresponde al último tramo de la pauta salarial anunciada para 2026 y permitirá completar una suba acumulada del 30% durante los primeros diez meses del año.

La medida forma parte del esquema de recomposición salarial presentado por el gobernador Claudio Poggi, que también contempla una suma fija mensual a partir de noviembre, un bono extraordinario en diciembre y modificaciones en las categorías del escalafón administrativo.

El aumento del 5% se cobrará a fin de mes

El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública confirmó que los haberes de octubre estarán disponibles el viernes 30.

Con esta liquidación, los trabajadores estatales recibirán el último incremento porcentual previsto para el año.

La ministra Eugenia Sosa Herrera explicó que el 5% se acumula a las mejoras otorgadas anteriormente, hasta alcanzar el 30% anunciado para el período comprendido entre enero y octubre.

La funcionaria también detalló que durante este mes se aplicará una modificación en el escalafón general de la administración pública.

Los trabajadores que actualmente revisten en la categoría F pasarán automáticamente a la categoría E, mientras que la categoría F dejará de existir.

La decisión incluye una readecuación de las restantes categorías del escalafón.

Desde noviembre se sumarán $100.000 mensuales

Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo provincial comenzará a aplicarse con los haberes de noviembre.

Se trata de una suma fija de $100.000 mensuales, de carácter no remunerativo, que se incorporará al recibo de sueldo de los empleados públicos provinciales.

El Gobierno aclaró que este concepto no reemplazará otros adicionales ni absorberá los ítems que actualmente perciben los trabajadores.

La suma comenzará a pagarse el viernes 27 de noviembre y continuará formando parte de las liquidaciones salariales de los meses siguientes.

A diferencia del incremento porcentual de octubre, este nuevo componente tendrá un valor fijo para los agentes alcanzados por la medida.

En diciembre habrá un bono extraordinario de $500.000

El esquema salarial anunciado por el gobernador Poggi también incluye un pago extraordinario de fin de año.

Los trabajadores de la administración pública provincial recibirán un bono de $500.000, que será depositado el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público.

En esa misma fecha, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social percibirán un bono de $250.000.

Ambos pagos se realizarán antes de las fiestas de fin de año y serán independientes del cronograma habitual de haberes y aguinaldo.