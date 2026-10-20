San Luis convirtió en ley el Plan Maestro del Agua y definió las prioridades para los próximos diez años

La provincia de San Luis cuenta desde este martes 20 de octubre con un Plan Maestro del Agua 2026-2036, luego de que la Cámara de Senadores convirtiera en ley el proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa establece una planificación de largo plazo para administrar uno de los recursos estratégicos del territorio provincial.

El nuevo marco legal contempla acciones destinadas a garantizar el abastecimiento de agua para las ciudades y localidades, mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución, fortalecer la producción y preservar las fuentes hídricas.

La propuesta fue elaborada con asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la participación de municipios, instituciones científicas, organismos públicos y representantes de distintos sectores productivos.

Una planificación para garantizar el agua hasta 2036

El Plan Maestro del Agua busca establecer prioridades para los próximos diez años, a partir de un diagnóstico sobre la disponibilidad del recurso, las necesidades de consumo y las condiciones de la infraestructura existente.

La iniciativa parte de las características geográficas y climáticas de San Luis, donde las precipitaciones se distribuyen de manera desigual y el almacenamiento de agua resulta fundamental para abastecer a la población y sostener las actividades económicas.

El documento analiza el funcionamiento de los diques, acueductos, canales y sistemas de captación subterránea, además de identificar las necesidades de mantenimiento y modernización.

El objetivo es anticiparse al crecimiento de la demanda y mejorar la administración del agua, tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria e industrial.

Los cuatro ejes centrales del Plan Maestro

La planificación aprobada por la Legislatura se organiza en cuatro grandes líneas de trabajo:

Abastecimiento urbano: garantizar la disponibilidad de agua para las comunidades y acompañar el crecimiento poblacional.

Desarrollo productivo: promover el aprovechamiento sostenible de los recursos superficiales y subterráneos para las actividades económicas.

Protección de cuencas: preservar las fuentes de agua y fortalecer las acciones de conservación ambiental.

Gestión hídrica: mejorar los sistemas de medición, planificación, mantenimiento y administración del recurso.

Estas prioridades servirán como referencia para orientar las intervenciones provinciales durante la próxima década.

San Luis tiene 20 diques y más de 4.400 kilómetros de acueductos

El diagnóstico técnico realizado para elaborar el plan permitió dimensionar la infraestructura hídrica de la provincia.

Actualmente, San Luis cuenta con 20 diques, una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 470 hectómetros cúbicos y una red de más de 4.400 kilómetros de acueductos.

A esa infraestructura se suman más de 700 kilómetros de canales utilizados principalmente para distribuir agua destinada a la producción.

Sin embargo, el relevamiento también identificó necesidades vinculadas con el mantenimiento de las instalaciones, la reducción de pérdidas y la incorporación de tecnologías de medición.

Entre las acciones previstas figura la modernización de los sistemas de canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa.

El plan se elaboró con 65 encuentros y más de 200 entrevistas

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa fue el proceso de participación desarrollado durante su elaboración.

Según informó el Gobierno provincial, se realizaron 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres con representantes de municipios, instituciones y sectores productivos.

En el trabajo participaron organismos como el INTA, el CONICET, el SENASA y la Universidad Nacional de San Luis, además de especialistas y entidades relacionadas con la utilización del agua.

La información recopilada permitió analizar las necesidades de distintas regiones y elaborar propuestas adaptadas a las características de cada territorio.

El Consejo Federal de Inversiones brindó asistencia técnica para sistematizar los datos y formular los lineamientos del documento.

El Senado destacó la necesidad de anticiparse a la demanda

Antes de la votación, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, participó de una reunión de la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería del Senado, donde explicó los principales alcances de la propuesta.

Durante el debate, el senador Adolfo Castro Luna defendió la importancia de contar con una planificación que permita anticipar las necesidades futuras.

El legislador destacó que San Luis pasó de 200.000 a 1.200.000 hectáreas sembradas en los últimos 30 años, una expansión que modificó considerablemente la demanda de agua para la producción.

También presentó indicadores sobre la eficiencia de los sistemas de riego, que alcanza el 29% en el Valle del Conlara, alrededor del 41% en Quines-Candelaria y el 64% en Villa Mercedes.

Estos datos reflejan diferencias regionales que el plan buscará abordar mediante mejoras en la infraestructura y en la administración del recurso.

Una política de largo plazo para el desarrollo provincial

El Plan Maestro también contempla estudios periódicos sobre la capacidad de almacenamiento de los diques y el impacto de la sedimentación.

Castro Luna informó que ya se realizaron estudios batimétricos en los embalses provinciales y que los resultados obtenidos se encuentran dentro de los parámetros normales.

La iniciativa propone utilizar mediciones precisas y regulares para orientar futuras inversiones y fortalecer la seguridad hídrica frente a la variabilidad climática.

Con la sanción definitiva del Senado, San Luis establece por ley una planificación para la gestión del agua hasta 2036, que servirá como referencia para las políticas públicas relacionadas con el abastecimiento, la producción y la preservación ambiental.

El desafío será trasladar los objetivos del documento a obras, acciones de mantenimiento y mejoras concretas en los sistemas de distribución de toda la provincia.