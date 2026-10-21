San Luis superó las 7.500 escrituras entregadas a familias de toda la provincia

El Gobierno de San Luis alcanzó este martes las 7.503 escrituras entregadas a familias de toda la provincia a través del programa “Escriturá Tu Casa”, destinado a regularizar la situación dominial de viviendas sociales cuyos adjudicatarios todavía no contaban con el título definitivo.

El nuevo registro se alcanzó durante un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi en Casa de Gobierno, donde también fueron entregados seis decretos de regularización dominial y 13 actas correspondientes al programa complementario “Protegé tu Casa”.

Detrás de la cifra aparecen casos de familias que debieron esperar durante décadas para completar el trámite y convertirse formalmente en propietarias.

Familias que esperaron más de 30 años

Una de ellas fue Mabel Morales, vecina del barrio Los Paraísos, quien llevaba más de tres décadas aguardando la escritura.

La mujer contó que actualmente vive sola y remarcó la importancia de poder decidir sobre un inmueble que finalmente quedó registrado legalmente a su nombre.

También recibieron su documentación Fernanda Alanis y su esposo, Fabián, quienes destacaron la tranquilidad que representa contar con el título de propiedad para ellos y sus hijos.

La escritura número 7.500 correspondió a Marcela Domínguez, quien recibió además un televisor durante un sorteo realizado en la ceremonia.

Menos trámites y menores costos

Poggi sostuvo que el programa fue impulsado para reducir las trabas administrativas y económicas que encontraban las familias al momento de escriturar.

Para avanzar con los expedientes, el Ejecutivo articuló el trabajo entre las áreas de Vivienda, Catastro, Rentas, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Escribanía de Gobierno.

También se introdujeron modificaciones sobre los costos asociados al trámite. Según explicó el Gobernador, se eliminó una tasa de escrituración y se alcanzó un convenio con el Colegio de Escribanos para reducir honorarios.

Durante su discurso, Poggi cuestionó además la política habitacional de la gestión anterior y sostuvo que existían dificultades para avanzar con las escrituras. Se trata de una valoración política del mandatario sobre la administración precedente.

Qué es la regularización dominial

Durante la misma ceremonia fueron entregados seis decretos de regularización dominial.

El trámite se utiliza cuando la persona que actualmente habita una vivienda no coincide con el adjudicatario original. Puede ocurrir por fallecimientos, separaciones, transferencias u otras situaciones familiares.

El decreto permite actualizar los registros estatales y constituye un paso previo necesario para iniciar posteriormente la escrituración definitiva.

Otras 13 viviendas quedaron protegidas

También fueron entregadas 13 actas del programa “Protegé tu Casa”, dirigido a propietarios que ya cuentan con la escritura.

El procedimiento es gratuito y voluntario y permite incorporar el inmueble al régimen de protección de la vivienda frente a determinadas deudas o dificultades económicas, dentro de las condiciones previstas por la legislación vigente.

Según la información oficial, el trámite puede completarse en uno o dos días.

El avance hasta las 7.503 escrituras marca una nueva etapa dentro del proceso de regularización de viviendas sociales en San Luis. Para las familias, el cambio central es jurídico: dejan de tener únicamente la condición de adjudicatarias y pasan a contar con un título que acredita formalmente la propiedad de su vivienda.