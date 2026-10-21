Calle Angosta confirmó su fecha y una grilla con el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros

La ciudad de Villa Mercedes ya tiene fecha para uno de sus acontecimientos culturales más importantes. La 38ª Fiesta Nacional de la Calle Angosta se realizará el 28, 29, 30 y 31 de enero de 2027, con una programación que reunirá a destacados referentes del folclore y la música popular argentina.

El anuncio fue realizado por el intendente Maximiliano Frontera durante la presentación de la temporada turística 2026-2027, que incluirá actividades culturales, artísticas y deportivas.

El Chaqueño Palavecino será el encargado de abrir la primera noche del festival, mientras que Los Nocheros, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Los de Salta, Sele Vera, Los Nombradores del Alba, Los Kijanos, Los Sacheros y Lázaro Caballero integran la cartelera confirmada.

También actuarán La Pepa Brizuela y Dale Q'Va. La programación se completará con músicos locales, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

Cuánto costarán las entradas

La Municipalidad confirmó que las entradas anticipadas tendrán un valor de $20.000 por noche, mientras que el precio general será de $30.000. También habrá un abono para las cuatro jornadas por $80.000.

La venta comenzará este miércoles 21 de octubre a través de la plataforma <Link url="https://www.tuentrada.com/" title="TuEntrada"/>.

Frontera adelantó que se instalarán tribunas adicionales para ampliar la capacidad del predio, teniendo en cuenta la convocatoria registrada en la edición anterior.

Una apuesta al turismo y la economía local

El intendente explicó que mantener la celebración a fines de enero busca aprovechar la temporada de verano y generar mayor movimiento en hoteles, restaurantes y comercios.

Además, destacó que el festival contará con apoyo del Gobierno provincial y del sector privado, y será promocionado en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Durante la presentación también se confirmó que Calle Angosta Rock se desarrollará el 4, 5 y 6 de diciembre, con actuaciones de Bersuit, Las Pelotas, Cielo Razzo, La Mancha de Rolando, YSY A y Viejas Locas, representada por dos de sus integrantes históricos.

Con esta programación, Villa Mercedes se prepara para una nueva temporada de festivales que tendrá a Calle Angosta como uno de sus principales atractivos turísticos.