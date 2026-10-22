San Luis realiza el octavo sorteo de viviendas de “Tenemos Futuro” para diez localidades

El Gobierno de San Luis realiza este jueves 22 de octubre el octavo sorteo de viviendas del programa “Tenemos Futuro”, destinado a familias inscriptas en la modalidad de autoconstrucción asistida.

La jornada comprende diez localidades de la provincia y forma parte del proceso de selección de postulantes que buscan acceder a una solución habitacional.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, participan 1.163 familias habilitadas, distribuidas entre San Luis capital, Villa Mercedes, Juana Koslay, Merlo, La Punta, Concarán, Quines, Candelaria, Santa Rosa y San Francisco.

Cuántos números participan por localidad

El sorteo contempla la siguiente distribución de números válidos y familias habilitadas:

Números válidos San Luis 190 576 Villa Mercedes 115 344 Juana Koslay 24 44 Merlo 16 36 La Punta 15 35 Concarán 13 29 Quines 11 27 Candelaria 10 25 Santa Rosa 10 25 San Francisco 9 22

Los participantes pueden consultar previamente su número de padrón en el Boletín Oficial de la provincia.

Cómo consultar los resultados

Una vez finalizado el procedimiento, los números sorteados serán publicados en el Boletín Oficial, donde los inscriptos podrán verificar si fueron seleccionados.

Desde el Gobierno aclararon que resultar favorecido no significa recibir automáticamente una vivienda.

Las familias seleccionadas deberán atravesar una instancia posterior de evaluación, que incluirá la verificación de la documentación presentada y visitas sociales para comprobar el cumplimiento de los requisitos del programa.

Solamente quienes superen ese proceso podrán avanzar hacia la adjudicación definitiva.

La transmisión del sorteo puede seguirse a través de la <Link url="https://agenciasanluis.com/2026/10/22/1223134-segui-en-vivo-el-octavo-sorteo-de-viviendas/" title="página oficial de la Agencia de Noticias San Luis"/>.