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POLÍTICA HABITACIONAL

San Luis realiza el octavo sorteo de viviendas de “Tenemos Futuro” para diez localidades

El Gobierno provincial lleva adelante una nueva instancia del programa de autoconstrucción asistida. Participan más de 1.100 familias habilitadas y los resultados se publicarán en el Boletín Oficial.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Provincial

El Gobierno de San Luis realiza este jueves 22 de octubre el octavo sorteo de viviendas del programa “Tenemos Futuro”, destinado a familias inscriptas en la modalidad de autoconstrucción asistida.

La jornada comprende diez localidades de la provincia y forma parte del proceso de selección de postulantes que buscan acceder a una solución habitacional.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, participan 1.163 familias habilitadas, distribuidas entre San Luis capital, Villa Mercedes, Juana Koslay, Merlo, La Punta, Concarán, Quines, Candelaria, Santa Rosa y San Francisco.

Cuántos números participan por localidad

El sorteo contempla la siguiente distribución de números válidos y familias habilitadas:

Números válidos
San Luis190576
Villa Mercedes115344
Juana Koslay2444
Merlo1636
La Punta1535
Concarán1329
Quines1127
Candelaria1025
Santa Rosa1025
San Francisco922

Los participantes pueden consultar previamente su número de padrón en el Boletín Oficial de la provincia.

Cómo consultar los resultados

Una vez finalizado el procedimiento, los números sorteados serán publicados en el Boletín Oficial, donde los inscriptos podrán verificar si fueron seleccionados.

Desde el Gobierno aclararon que resultar favorecido no significa recibir automáticamente una vivienda.

Las familias seleccionadas deberán atravesar una instancia posterior de evaluación, que incluirá la verificación de la documentación presentada y visitas sociales para comprobar el cumplimiento de los requisitos del programa.

Solamente quienes superen ese proceso podrán avanzar hacia la adjudicación definitiva.

La transmisión del sorteo puede seguirse a través de la <Link url="https://agenciasanluis.com/2026/10/22/1223134-segui-en-vivo-el-octavo-sorteo-de-viviendas/" title="página oficial de la Agencia de Noticias San Luis"/>.

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