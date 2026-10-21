Finalizaron los Intercolegiales Deportivos 2026 con una participación récord de 70 mil estudiantes

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles el cierre de los Juegos Intercolegiales Deportivos 2026, una edición que estuvo marcada por la participación de 70 mil estudiantes de establecimientos educativos de toda la provincia.

La convocatoria reflejó el alcance del programa, que promueve la práctica deportiva entre niños y adolescentes y busca fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas.

Durante el año, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en actividades deportivas y compartir experiencias con alumnos de otras instituciones.

El deporte como herramienta educativa

Los Juegos Intercolegiales forman parte de las políticas provinciales orientadas a promover hábitos saludables y complementar la formación escolar mediante la actividad física.

Además de la competencia, el programa pone el acento en valores como el compañerismo, el respeto por las reglas, la solidaridad y el trabajo en equipo.

La participación de 70 mil alumnos constituye uno de los principales datos de la edición 2026 y refleja la importancia que adquirió la propuesta dentro del calendario escolar.

Una convocatoria de alcance provincial

La iniciativa permitió que estudiantes de diferentes localidades se vincularan a través del deporte, con actividades destinadas a promover la participación y la integración.

Con el cierre de esta edición, los Intercolegiales Deportivos completaron un nuevo año de actividades, consolidándose como un espacio de encuentro para las escuelas de San Luis.

El desafío será sostener la convocatoria y continuar ampliando las oportunidades de acceso al deporte escolar en toda la provincia.