El nuevo polideportivo de El Lago avanza y prevén inaugurarlo antes del verano

El nuevo Polideportivo de El Lago empieza a tomar forma en el Parque Costanera Río V de Villa Mercedes. Las paredes ya se levantan, avanza el cerramiento de la estructura y la expectativa del Municipio es tener el edificio terminado hacia fines de noviembre o con el comienzo de la temporada de verano.

El gobernador Claudio Poggi recorrió la obra este jueves junto al intendente Maximiliano Frontera, funcionarios municipales y responsables técnicos de la construcción.

El proyecto es ejecutado por la Municipalidad y contempla una inversión que fue estimada oficialmente en $850 millones cuando comenzaron los trabajos, en marzo de este año.

Un nuevo espacio para el deporte

El edificio fue proyectado como una gran nave cubierta, de entre 45 y 50 metros de largo, unos 27,5 metros de ancho y una altura cercana a los 11 metros.

Una vez terminado podrá albergar handball, futsal, vóley y básquet, con dimensiones reglamentarias, piso acondicionado para distintas disciplinas, arcos, tableros y tribunas móviles.

La obra busca responder especialmente a una demanda histórica de clubes y deportistas que necesitaban un espacio cerrado de mayor tamaño para entrenamientos y competencias.

Frontera recordó que la construcción formó parte de sus compromisos de gestión y sostuvo que el objetivo es sumar infraestructura que pueda ser utilizada durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas.

Pero el proyecto no quedará limitado al deporte. El Municipio pretende que el edificio también pueda albergar actividades culturales, recreativas y sociales, aprovechando su ubicación en uno de los principales espacios públicos de Villa Mercedes.

Permitirá intervenir el Palacio de los Deportes

La puesta en funcionamiento del nuevo polideportivo abrirá además la posibilidad de realizar trabajos en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”.

Frontera adelantó que parte de las actividades que actualmente se desarrollan allí serán trasladadas temporalmente a El Lago para permitir el recambio del piso de parqué y otras mejoras en el edificio.

La estrategia permitirá contar con dos espacios deportivos cubiertos de importancia para la ciudad una vez finalizadas las intervenciones.

El intendente adelantó además que durante la inauguración del nuevo complejo se prevé realizar un anuncio vinculado con el atletismo.

Una estructura preparada para condiciones extremas

Desde el punto de vista técnico, el edificio combina mampostería de bloques y estructura metálica.

La cubierta utilizará paneles térmicos tipo sándwich con poliuretano inyectado, destinados a mejorar el aislamiento y las condiciones de climatización en el interior.

Rafael Vargas, representante de la empresa responsable de los trabajos, explicó que la estructura fue diseñada contemplando escenarios climáticos exigentes.

Según detalló durante la recorrida, los cálculos contemplan vientos de hasta 180 kilómetros por hora y cargas equivalentes a un metro de nieve acumulada sobre la cubierta.

Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas generaron algunas demoras, pero los responsables de la construcción señalaron que los trabajos de cerramiento y techo avanzan ahora a mayor ritmo.

El proyecto había sido anunciado en 2025, después de que la Provincia autorizara al Municipio a construir sobre terrenos del Parque Costanera Río V, que pertenecen al Estado provincial pero son administrados por la Municipalidad.

Con la estructura principal ya en pie, la obra entra ahora en su tramo decisivo. Si el cronograma se mantiene, Villa Mercedes sumará antes del verano un nuevo espacio cubierto para competencias deportivas, espectáculos y actividades comunitarias, mientras comenzará otra etapa de mejoras en el histórico Palacio de los Deportes.