Poggi recordó a "Pipo" Rossi y destacó su compromiso con San Luis

El gobernador Claudio Poggi despidió este jueves a Hugo “Pipo” Rossi, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis y exfuncionario provincial, quien falleció tras luchar contra una enfermedad.

A través de un mensaje de condolencias, el mandatario destacó su trayectoria política, el vínculo que construyeron a partir de la alianza entre Avanzar y el radicalismo, y su compromiso con el servicio público.

Su trabajo en la política habitacional

Rossi tuvo un papel importante en el área de Vivienda del Gobierno provincial. Primero se desempeñó como director de Vivienda y Regularización Dominial y, en agosto de 2025, asumió como secretario de Política Habitacional.

Durante su paso por la gestión, trabajó en iniciativas vinculadas con el acceso a la vivienda y la regularización de títulos de propiedad. Entre ellas se destacó el programa “Escriturá tu Casa”, impulsado para que familias sanluiseñas pudieran obtener la documentación de sus hogares.

En marzo de 2026 dejó la conducción de la Secretaría de Política Habitacional y continuó colaborando como asesor en Villa Mercedes.

Una trayectoria ligada al radicalismo

Además de su participación en el Ejecutivo provincial, Rossi presidió la UCR de San Luis entre 2018 y 2020, fue concejal de Villa Mercedes y ocupó una banca como diputado provincial.

Su recorrido político estuvo ligado especialmente a Villa Mercedes, donde también impulsó iniciativas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad.

En su despedida, Poggi recordó el compromiso con el que Rossi desempeñó sus responsabilidades y envió sus condolencias a familiares y amigos.