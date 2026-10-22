Más de 220 docentes de Villa Mercedes se capacitaron en inteligencia artificial

Un total de 225 docentes y directivos de Villa Mercedes y la región recibieron sus certificados tras finalizar la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación Educativa. El acto de colación se realizó este jueves en el auditorio de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) “Eva Perón” y fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi.

La propuesta se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre la Universidad Austral y la Universidad de La Punta (ULP), con el objetivo de brindar herramientas para incorporar la inteligencia artificial a las prácticas educativas sin reemplazar el rol de los docentes.

Durante el acto, Poggi felicitó a los egresados por completar la formación y destacó la importancia de actualizar los conocimientos frente a los avances tecnológicos. También señaló que la capacitación está destinada a educadores de todos los niveles y de instituciones de gestión pública y privada.

La inteligencia artificial como herramienta educativa

El Gobernador remarcó que la tecnología debe utilizarse para potenciar la tarea de los educadores, tanto en la planificación de clases como en el acompañamiento de los estudiantes y la enseñanza de un uso responsable y ético de la inteligencia artificial.

“La IA tiene que entrar al aula a través del docente”, sostuvo, al destacar que la tecnología debe estar al servicio de la educación y no sustituir el vínculo humano entre maestros y alumnos.

La diplomatura forma parte de una iniciativa provincial que busca ampliar la capacitación en inteligencia artificial para el sistema educativo. Según precisó Poggi, cerca de 1.300 educadores ya finalizaron esta instancia formativa, mientras que miles de docentes continúan cursando las distintas cohortes.

Entregaron computadoras a los egresados

Además de los certificados, cada docente y directivo que completó la diplomatura recibió una computadora para poner en práctica las herramientas y los conocimientos adquiridos durante la formación.

La capacitación apunta a que los educadores puedan incorporar recursos tecnológicos a sus actividades cotidianas, diseñar propuestas innovadoras y acompañar a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial desde una perspectiva pedagógica.

Por último, Poggi anunció que durante el primer semestre de 2027 se pondrá en marcha una tercera cohorte para que quienes todavía no participaron tengan la posibilidad de acceder a esta formación.