Sánchez se reivindicó como “zurdo” y el PSOE recibió a Milei con una lona en Ferraz

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, salió este miércoles al cruce de las habituales críticas de Javier Milei a la izquierda y se reivindicó públicamente como “zurdo”, en coincidencia con la nueva visita del mandatario argentino a Madrid.

“Sí, soy zurdo”, escribió Sánchez en su cuenta de X junto con un video y las etiquetas #ZurdosYOrgullosos y #ZurdasYOrgullosas. La publicación fue acompañada por una acción política del PSOE en su sede nacional de la calle Ferraz.

Allí, el partido desplegó una gran lona roja dirigida expresamente al Presidente argentino: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”. El diseño incluyó además una motosierra incorporada al apellido del mandatario, en alusión a uno de los símbolos que utilizó durante su campaña electoral.





Sánchez convirtió el término “zurdo” en una consigna

En el video difundido este miércoles, Sánchez planteó que el término utilizado habitualmente por Milei para cuestionar a dirigentes de izquierda no representa para él un insulto.

El jefe del Ejecutivo español vinculó esa identidad política con medidas como el aumento del salario mínimo y las pensiones, la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, el derecho al aborto y determinadas posiciones de su Gobierno frente a conflictos internacionales.

La estrategia fue replicada por las cuentas oficiales del PSOE y dirigentes socialistas y se transformó rápidamente en una de las consignas de campaña del partido.

La reacción se produce en un momento especialmente sensible para la política española. Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre y el país ya se encuentra en plena precampaña.

Milei volvió a cargar contra Sánchez

La respuesta socialista coincidió con una nueva escalada discursiva del Presidente argentino.

Durante una intervención este miércoles en el Casino de Madrid, Milei volvió a cuestionar al Gobierno socialista y calificó a Sánchez de “dictador”, además de realizar fuertes críticas a sus políticas económicas, migratorias y sociales. Se trata de expresiones políticas del mandatario argentino, no de caracterizaciones objetivas sobre el sistema institucional español.

Las diferencias entre ambos mandatarios se arrastran desde 2024 y generaron distintos episodios de tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España.

Esta es la séptima visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina en diciembre de 2023. A diferencia de otros viajes, esta vez no está previsto un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Sí tiene agendada una reunión con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y con Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso, vinculada al partido español.

Ayuso finalmente recibirá a Milei

También quedó despejada una de las incógnitas de la agenda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó que mantendrá este miércoles a las 17 una reunión institucional con Milei. El encuentro había sido incluido previamente en la agenda argentina, pero recién fue oficializado durante la mañana por el Gobierno madrileño.

No habrá, en cambio, una reunión con Pedro Sánchez.

El Gobierno argentino también había trasladado informalmente su interés por un encuentro con el rey Felipe VI, pero desde la Casa Real explicaron que la práctica institucional contempla que una reunión de esas características esté acompañada por un encuentro con el jefe del Gobierno español.

La visita de Milei quedó así atravesada por la campaña española. El PSOE decidió transformar una palabra utilizada recurrentemente por el mandatario argentino contra sus adversarios ideológicos en una consigna propia y Sánchez se colocó personalmente al frente de esa respuesta.

Más que un intercambio aislado en las redes sociales, el episodio refleja una disputa política que ya excede la relación bilateral: Milei volvió a España en plena campaña electoral y el socialismo español aprovechó su presencia para reforzar su propia identidad ante los comicios del 29 de noviembre.