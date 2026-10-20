Karina Milei reunió a la mesa política en medio de la preocupación por la suba del riesgo país

Karina Milei encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno nacional, en un contexto de creciente preocupación por la evolución de los mercados financieros y las dificultades para alcanzar acuerdos con la oposición en el Congreso.

El encuentro se realizó en Casa Rosada, sin la presencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje en España. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a participar de las conversaciones, después de ausentarse de la reunión anterior por compromisos internacionales.

La convocatoria reunió a los principales referentes del oficialismo para analizar el escenario económico y definir los próximos pasos de la estrategia parlamentaria.

El riesgo país volvió a superar los 700 puntos

La reunión coincidió con una jornada de tensión financiera, en la que el riesgo país argentino superó los 700 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos.

El indicador elaborado por JP Morgan cerró finalmente en 681 puntos, su nivel más alto del año.

Según informó Clarín, Caputo planteó durante el encuentro que la falta de acuerdos políticos es uno de los factores que contribuyen a la incertidumbre de los inversores.

El funcionario también repasó su participación en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizadas en Tailandia.

Las negociaciones con los gobernadores y las diferencias internas

Otro de los temas centrales fue la necesidad de conseguir respaldo legislativo para los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Caputo consideran prioritario acelerar las negociaciones con los gobernadores para avanzar con el Presupuesto 2027 y la propuesta de suspender las elecciones PASO.

Sin embargo, dentro del oficialismo persisten diferencias sobre el alcance de los acuerdos políticos y su impacto en la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

De la reunión también participaron Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y otros funcionarios nacionales.

Una semana clave para el Gobierno

La mesa política analizó además la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá negociar apoyos para avanzar con iniciativas relacionadas con discapacidad y endeudamiento.

El Gobierno busca ordenar su estrategia parlamentaria mientras enfrenta un escenario financiero complejo y diferencias internas sobre cómo construir acuerdos.

La suba del riesgo país y la necesidad de garantizar respaldo político para las reformas se convirtieron en dos de las principales preocupaciones del oficialismo, cuando resta poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2027.