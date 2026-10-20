La UCR de San Luis va a elecciones este domingo con más de 20 mil afiliados habilitados para votar

Más de 20 mil afiliados de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis están habilitados para participar este domingo 25 de octubre de las elecciones internas que definirán distintos cargos partidarios. La votación se desarrollará en los nueve departamentos de la provincia y, por primera vez, se utilizará la boleta única de papel.

La elección enfrentará a la Lista 133, Radicales Unidos, vinculada con la conducción de Juan Álvarez Pinto, y a la Lista 10, Identidad Radical, que tiene como uno de sus principales referentes al exdiputado nacional José Luis Riccardo.

Riccardo llega a esta instancia en medio de una disputa que excede al radicalismo. En septiembre, El Diario de San Luis publicó información sobre su acercamiento político al espacio de Alberto Rodríguez Saá, quien busca recuperar el Gobierno provincial en 2027. El vínculo adquiere relevancia por las diferencias entre Identidad Radical y la conducción de la UCR, que integra la coalición del gobernador Claudio Poggi.

Pero ese no fue el único frente de conflicto para el sector de Riccardo. Su lista quedó involucrada en una serie de denuncias de afiliados que aseguraron haber sido incluidos como candidatos sin prestar consentimiento. La controversia llegó a la Justicia Federal y terminó con la exclusión de diez candidaturas cuestionadas, aunque Identidad Radical fue habilitada para continuar en competencia.

Más de 20 mil afiliados pueden consultar dónde votan

La UCR habilitó un sistema de consulta del padrón electoral para que los afiliados puedan verificar su inscripción y conocer el establecimiento y la mesa que les corresponde.

La búsqueda se realiza con el número de DNI, sin puntos, a través de la página oficial del partido.

CONSULTÁ EL PADRÓN ELECTORAL Y DÓNDE VOTÁS

La elección se realizará en establecimientos educativos distribuidos en distintos puntos de la provincia, entre ellos San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Justo Daract, La Toma y localidades del interior.

Qué se vota y qué cargos ya están definidos

La competencia entre Radicales Unidos e Identidad Radical será por las representaciones ante el Comité Nacional, la Convención Nacional, los organismos de contralor financiero y de conducta, además de convencionales provinciales y determinadas autoridades departamentales y de circuito.

Sin embargo, la presidencia de la UCR provincial ya tiene nombre. José Picco López fue proclamado presidente del Comité Ejecutivo Provincial por Radicales Unidos, al quedar su sector como única lista habilitada para disputar ese cargo.

También están definidas las conducciones departamentales de Pueyrredón, Pedernera, Junín y Pringles, que quedaron en manos de Radicales Unidos, mientras que en Gobernador Dupuy fue proclamada Identidad Radical.

En Villa Mercedes, la conducción del Comité Departamental Pedernera ya fue proclamada, aunque los afiliados deberán concurrir a las urnas para elegir las representaciones provinciales y nacionales que permanecen en disputa.

Las denuncias que complicaron a la lista de Riccardo

La conformación de Identidad Radical estuvo marcada por denuncias de afiliados que desconocieron su inclusión en las nóminas electorales.

Uno de los casos fue el de Emma Gladys Baracco, quien descubrió que figuraba como candidata a vocal titular del Comité Departamental Junín sin haber aceptado la postulación. La afiliada presentó un escrito ante la Junta Electoral en el que negó haber prestado consentimiento o firmado la documentación correspondiente.

Una situación similar fue denunciada por Julio César Mosquera, quien aseguró que tampoco había firmado su incorporación a la lista.

Los casos fueron publicados por El Diario de San Luis el 10 de septiembre y expusieron cuestionamientos sobre el armado electoral del sector de Riccardo y Daniel Mariani.

Las denuncias derivaron en la intervención de la Junta Electoral, que inicialmente dejó afuera de la competencia a Identidad Radical. Sin embargo, el 16 de septiembre, el juez federal Juan Esteban Maqueda hizo lugar a una apelación y permitió que la agrupación continuara participando, con la exclusión de diez candidaturas cuestionadas.

El sector de Riccardo denunció una maniobra de proscripción y responsabilizó políticamente a la conducción del radicalismo y al oficialismo provincial.

Una nueva presentación judicial a días de las elecciones

La disputa sumó otro capítulo este lunes 19 de octubre, cuando Identidad Radical presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para solicitar la suspensión de los comicios.

Riccardo denunció presuntas irregularidades en el proceso y aseguró que su sector aportó documentación de casi 600 fojas para respaldar los cuestionamientos. También informó sobre una presentación ante la Cámara Nacional Electoral.

Hasta la información disponible, no se había confirmado una resolución que dejara sin efecto la convocatoria del domingo.

De esta manera, el radicalismo puntano llegará a las urnas con una parte de sus autoridades ya proclamadas y con dos sectores que mantienen diferencias sobre la conducción partidaria y su posicionamiento político frente al Gobierno provincial.

La elección del 25 de octubre completará la renovación de los cargos que siguen en disputa, en un escenario en el que la reorganización de la UCR también se cruza con los movimientos políticos hacia 2027.