Buscan hace cuatro días a dos primos de 16 años desaparecidos en el río Paraná

Dos adolescentes de 16 años, primos entre sí, son intensamente buscados desde el jueves 17 de septiembre después de desaparecer en la zona costera del río Paraná, a la altura de las cabañas Puesta del Sol, en Ituzaingó, Corrientes.

Este lunes, cuatro días después de que se perdiera su rastro, el operativo continúa sin resultados positivos y las autoridades ampliaron el área de rastrillaje ante la posibilidad de que la corriente los haya desplazado lejos del lugar donde fueron vistos por última vez.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los jóvenes estaban jugando a la pelota cerca de la costa. Luego ingresaron al agua y poco después dejaron de ser vistos. Sus pertenencias permanecieron en la orilla, lo que generó el alerta de las personas que se encontraban en el sector.

Todavía no está establecido con precisión por qué entraron al río. Algunas versiones indican que habrían decidido nadar, mientras que otra de las hipótesis es que podrían haber ingresado para recuperar la pelota con la que jugaban.

Un operativo cada vez más amplio

La búsqueda involucra a personal de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Corrientes, con recorridas sobre el río y rastrillajes en distintos sectores de la costa.

Uno de los principales obstáculos es la geografía del lugar. El sector de Ituzaingó donde desaparecieron los adolescentes corresponde a uno de los tramos más anchos del Paraná, con una extensa superficie hacia la isla Apipé.

A eso se suma el comportamiento del agua. En los últimos días se registraron variaciones en el caudal y una corriente intensa, por lo que los equipos consideran que los jóvenes podrían haber sido arrastrados hacia sectores alejados del punto inicial.

Por esa razón, el radio de búsqueda se fue ampliando con el paso de las horas y ya no se concentra únicamente frente a la zona de Puesta del Sol.

Familiares y allegados permanecen pendientes del operativo mientras las fuerzas continúan trabajando por agua y tierra.

Hasta la mañana de este lunes no existían indicios públicos sobre el paradero de ninguno de los dos adolescentes. Con el paso de los días, las condiciones del Paraná obligan a extender cada vez más el rastrillaje en una búsqueda que mantiene en vilo a Ituzaingó.