El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en Argentina y los lugares que visitará

El Vaticano confirmó este lunes la agenda completa de León XIV en la Argentina, una visita que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y que combinará reuniones institucionales, celebraciones religiosas y actividades de fuerte contenido social.

Será la primera llegada de un pontífice al país en casi cuatro décadas. La última visita papal a la Argentina había sido la de Juan Pablo II en 1987. León XIV llegará después de recorrer Uruguay y luego continuará hacia Perú, en el marco de su primer viaje apostólico a América del Sur.

La Santa Sede confirmó que durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre los puntos centrales aparecen una reunión con el presidente Javier Milei, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, encuentros con trabajadores y jóvenes, una actividad en un establecimiento penitenciario y tres grandes celebraciones eucarísticas.

Domingo 8 de noviembre

León XIV partirá desde Montevideo a las 15:30 y llegará una hora después al Aeroparque Jorge Newbery.

A las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Veinte minutos después será recibido oficialmente en la Casa Rosada.

A las 17:50 mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y a las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

La primera jornada tendrá así un perfil marcadamente institucional y político, antes de que el recorrido del pontífice se vuelque durante los días siguientes hacia actividades pastorales y sociales.

Lunes 9 de noviembre

El segundo día comenzará a las 9:15 en Claypole, donde León XIV visitará al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, una de las instituciones asistenciales más importantes de la familia orionita.

A las 11:30 regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará en la Universidad Católica Argentina un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Luego, a las 17:30, se reunirá con referentes de comunidades cristianas y diferentes tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará a las 18:45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. A las 19:45 está prevista una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará ese día a Córdoba.

El avión partirá de Buenos Aires a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. Una hora más tarde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15 mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

A las 16:55 iniciará el regreso a Buenos Aires y está previsto que aterrice en Aeroparque a las 18:10.

La actividad del día terminará a las 20:15 con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, uno de los encuentros que se espera concentre una importante convocatoria.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada tendrá dos actividades de fuerte contenido pastoral.

A las 8:00, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo a las personas privadas de la libertad. El programa oficial divulgado por la Santa Sede utiliza esa denominación y no identifica específicamente el establecimiento como la cárcel de Devoto.

A las 10:00 llegará uno de los momentos centrales de la visita: el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal santuario mariano de la Argentina.

La ceremonia de despedida se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14:00 partirá rumbo a Lima, donde comenzará la etapa peruana de su viaje apostólico.

La gira completa se extenderá del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano la presentó como un recorrido de doce días por diez ciudades, con encuentros políticos, religiosos y sociales.

Para la Argentina, además, tendrá una carga histórica particular: desde la visita de Juan Pablo II en 1987 ningún Papa había vuelto al país. León XIV llegará ahora a la tierra natal de Francisco con una agenda que buscará combinar el protocolo de Estado con gestos hacia trabajadores, personas asistidas, jóvenes, detenidos y grandes concentraciones de fieles.