El Día de la Primavera llega a San Luis con viento y una máxima de 18 grados

El Día de la Primavera comenzó en San Luis con frío, viento intenso y temperaturas muy por debajo de las registradas durante el fin de semana. La máxima promedio provincial apenas llegaría este lunes a los 18°C.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) mantiene vigente hasta las 14:00 una alerta por fuertes vientos para todo el territorio provincial. El organismo advirtió que durante la primera parte del día podrían registrarse ráfagas de 70 kilómetros por hora o más.

El viento soplará principalmente desde el sureste, con velocidades sostenidas de entre 20 y 48 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, especialmente cerca del mediodía.

El cielo tendrá nubosidad alta de manera intermitente, aunque la tendencia indica que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche.

Las temperaturas también mostrarán un fuerte contraste dentro de la provincia. El Trapiche, epicentro de los festejos por el Día del Estudiante, registró apenas 0,2°C durante la mañana, mientras que en el norte provincial los valores fueron considerablemente más elevados.

La REM había previsto una mínima promedio cercana a los 7°C, por lo que algunas localidades serranas quedaron incluso por debajo de ese registro.

Del frío a los 31 grados en tres días

El cambio volverá a ser rápido.

Para el martes, el organismo provincial anticipa cielo mayormente despejado, una mínima promedio de 3°C y una máxima de 21°C. El viento cambiará al noreste y podría presentar ráfagas fuertes en el noroeste provincial.

El miércoles continuará el ascenso, con temperaturas previstas entre los 7°C y los 26°C. El viento llegará del norte y volverá a ganar intensidad especialmente en esa región de San Luis.

El salto más importante se produciría el jueves, cuando la máxima provincial podría alcanzar los 31°C, con una mínima cercana a 11°C y viento del noroeste.

En Villa Mercedes, el pronóstico particular de la REM también anticipa un fuerte ascenso: después de una mañana del martes con posibilidad de heladas y mínima de 2°C, se esperan 26°C el miércoles y alrededor de 30°C el jueves.

Aunque tradicionalmente en Argentina el 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera, el comienzo astronómico de la nueva estación ocurrirá este año el martes 22 a las 21:05, cuando se produzca el equinoccio de septiembre.

San Luis tendrá así otra semana marcada por cambios bruscos: del viento y los registros casi invernales de este lunes a temperaturas superiores a los 30°C apenas tres días después.