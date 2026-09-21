La Policía busca a Cristian García, desaparecido desde el sábado en San Luis

La Policía de San Luis solicitó colaboración para localizar a Cristian García, de 34 años, quien se ausentó de su domicilio en la ciudad capital durante la mañana del sábado 19 de septiembre y desde entonces es buscado por sus familiares.

El pedido de paradero fue realizado a través de la Comisaría N° 1, luego de que la madre del hombre efectuara la presentación correspondiente ante la dependencia policial.

Según la información difundida este lunes, García se habría movilizado por inmediaciones de la localidad de Nogolí, un dato que forma parte de la búsqueda desplegada para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

Cristian mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, tez morena y tiene el cabello corto de color castaño oscuro.

Como característica particular, posee una cicatriz de una cirugía en la ceja izquierda, un rasgo que podría facilitar su identificación.

Hasta este lunes por la mañana no se había informado públicamente que el hombre hubiese sido localizado, por lo que el pedido de colaboración continuaba vigente.

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique inmediatamente con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

Con el paso de las horas, el dato sobre su presencia en la zona de Nogolí adquiere especial importancia para orientar la búsqueda y reconstruir qué ocurrió desde que salió de su vivienda el sábado.