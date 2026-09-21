Cerúndolo liquidó a Turquía y Argentina selló la clasificación a los Qualifiers 2027

Francisco Cerúndolo volvió a responder en el momento decisivo y Argentina cerró con triunfo la serie ante Turquía por la Copa Davis. El bonaerense derrotó 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya en el cuarto punto y selló el 3-1 definitivo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Cerúndolo salió a la cancha después de que Turquía descontara en el dobles, donde Arda Azkara y Yanki Erel superaron por 6-4 y 6-4 a Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Con la serie 2-1, el argentino asumió nuevamente la responsabilidad y resolvió el partido en apenas 48 minutos.

El número 23 del ranking ATP dominó desde el comienzo y prácticamente no le dio opciones a Alkaya. Ganó el primer set por 6-1 y mantuvo la intensidad en el segundo, en el que se impuso 6-0 para conseguir su segundo triunfo individual del fin de semana, después de haber derrotado el sábado a Yanki Erel por 6-0 y 6-4.

De esta manera, Argentina cerró una serie que había comenzado de la mejor manera con las victorias del propio Cerúndolo y Thiago Tirante. El platense había vencido a Alkaya por 6-2 y 6-4, mientras que la mejor raqueta del país había abierto la eliminatoria con el triunfo sobre Erel.

La victoria le permitió al equipo capitaneado por Javier Frana asegurar su presencia en los Qualifiers 2027, instancia en la que volverá a competir por un lugar en la fase final de la Copa Davis. Argentina había llegado a esta serie después de perder 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda.

El triunfo en Neuquén también tuvo un significado histórico para el tenis argentino: fue la serie número 100 ganada por Argentina en la Copa Davis. El festejo llegó además en la primera serie disputada en la Patagonia y ante un Ruca Che que acompañó al equipo durante todo el fin de semana.