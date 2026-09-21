Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue la diva de los almuerzos

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este lunes se conoció un nuevo parte médico sobre su estado de salud. La conductora, de 99 años, presenta una evolución favorable y continúa bajo tratamiento y seguimiento de los profesionales.

Según informó la institución, la diva de los almuerzos “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y seguirá con el tratamiento específico indicado para el cuadro que atraviesa, además de los controles médicos correspondientes.

El nuevo comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. Además, desde la institución señalaron que Mirtha recibió durante estos días la visita de sus familiares más cercanos.

La familia, por su parte, agradeció las muestras de afecto y el respeto recibidos desde que trascendió la nueva internación de la histórica conductora.

Cuándo se conocerá el próximo parte

El Sanatorio Mater Dei anticipó que, si no se producen cambios en el cuadro, volverá a informar sobre la evolución de Mirtha Legrand el próximo miércoles.

Por el momento, el parte oficial no menciona un alta médica, por lo que la conductora continuará internada y bajo los controles correspondientes.

Una nueva internación

Mirtha había recibido el alta el domingo 13 de septiembre, después de permanecer casi una semana internada por un cuadro respiratorio que había derivado en bronquitis.

Sin embargo, cinco días después, el viernes 18, volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. El primer parte médico de esta nueva internación indicó que debía permanecer en la institución para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles.

Durante el fin de semana trascendieron versiones sobre una leve mejoría y sobre la identificación de una bacteria, aunque esos detalles no fueron incluidos en el último parte oficial del sanatorio. La información confirmada por la institución es que Mirtha evoluciona favorablemente y continúa con el tratamiento indicado.

Mientras permanece internada, sus familiares más cercanos continúan acompañándola. La próxima actualización oficial sobre su estado de salud está prevista para el miércoles, siempre que no haya cambios antes.