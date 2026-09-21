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Tragedia

Encontraron sin vida a Cristian García, buscado desde el sábado en San Luis

El hombre de 34 años era buscado desde el sábado después de ausentarse de su domicilio en la capital provincial. Había sido visto en la zona de Nogolí. La Fiscalía confirmó el hallazgo e investiga las circunstancias de su muerte.
Lo buscaban desde el sábado, lo encontraron sin vida
Lo buscaban desde el sábado, lo encontraron sin vida
Por Christelle Yasmin Videla
Policiales
21/09/2026

La búsqueda de Cristian Daniel García, el hombre de 34 años cuyo paradero era solicitado desde el sábado, terminó este lunes de la peor manera. La Justicia confirmó que fue encontrado sin vida.

La información fue comunicada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, que quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió.

El organismo informó de manera escueta que García fue hallado muerto y precisó que la investigación se encuentra abocada a establecer las circunstancias y las causas del deceso.

Por el momento no se comunicaron oficialmente mayores detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni sobre los resultados de las primeras medidas ordenadas.

Lo buscaban desde el sábado

García vivía en la ciudad de San Luis y se había ausentado de su domicilio durante la mañana del sábado 19 de septiembre.

Su madre realizó posteriormente la presentación policial y comenzó un pedido de paradero que durante el fin de semana se difundió ampliamente a través de medios y redes sociales.

La búsqueda se había concentrado especialmente en Nogolí y zonas cercanas, debido a que existían datos que indicaban que el hombre se había movilizado por ese sector del norte provincial.

Vecinos de la localidad también participaron de la difusión de su fotografía y de la información brindada por la Policía con la expectativa de obtener algún dato que permitiera localizarlo.

Este lunes, la Fiscalía confirmó el desenlace fatal.

La investigación continuará ahora bajo intervención judicial para determinar cómo y en qué circunstancias se produjo la muerte de García. Hasta que esas actuaciones concluyan, no existe una causa del fallecimiento comunicada oficialmente.

El hallazgo puso fin a más de dos días de búsqueda y generó conmoción entre familiares, allegados y vecinos que habían colaborado durante el fin de semana para intentar dar con su paradero.

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