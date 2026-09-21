El Suyuque realizará su primer censo poblacional y habitacional el 25 de octubre

El Suyuque tendrá su primer censo poblacional y habitacional el próximo domingo 25 de octubre, en el marco del proceso de conformación institucional del nuevo municipio de San Luis.

El operativo será obligatorio, presencial y alcanzará a la totalidad del ejido municipal, que comprende aproximadamente 114 kilómetros cuadrados. El relevamiento permitirá obtener información actualizada sobre la población, los hogares y las condiciones habitacionales del territorio.

El anuncio fue realizado por la delegada organizadora de El Suyuque, Valeria Lange, y el director de Estadística y Censos de la provincia, Adolfo Romero Alaniz, quienes solicitaron a los vecinos permanecer en sus viviendas durante la jornada para garantizar que todos los hogares puedan ser relevados.

Un relevamiento clave para la planificación

Lange explicó que el censo permitirá contar con “una radiografía precisa y actualizada de la realidad poblacional y habitacional” del municipio.

La información obtenida será utilizada como base para planificar servicios, infraestructura y políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, especialmente en una localidad que atraviesa una etapa de consolidación institucional.

El territorio comprendido por el operativo se extiende desde el límite con el ejido municipal de La Punta hasta Villa de la Quebrada e incluye los sectores de Suyuque Nuevo, Los Molles, El Milagro y La Loma.

Se trata de una zona que combina áreas urbanizadas, sectores rurales y viviendas dispersas, con distintas condiciones de accesibilidad.

Qué información se relevará

El censo incluirá tanto viviendas habitadas como deshabitadas. En los hogares ocupados se consultará sobre las personas que residen allí, la composición familiar y las características de las viviendas.

También se relevarán las condiciones habitacionales y el tipo de dominio de las propiedades, con el objetivo de construir una base de datos precisa sobre la realidad del municipio.

Romero Alaniz señaló que el operativo permitirá conocer con certeza cuántas personas viven en El Suyuque, cuántos hogares existen y cuáles son sus condiciones actuales.

Cómo será el operativo

La jornada comenzará a las 9:00 y está previsto que finalice alrededor de las 20:00.

El trabajo se desarrollará en tres etapas: una primera instancia de reconocimiento territorial, organización y capacitación de los censistas; el relevamiento presencial del domingo 25 de octubre; y una tercera fase destinada al procesamiento y sistematización de la información.

Para llevar adelante el operativo se conformó un equipo integrado por tres coordinadores, cinco jefes de radio, cuatro ingresadores de datos y aproximadamente 40 censistas, con el acompañamiento de personal de la delegación municipal.

Una semana antes del censo se realizará una nueva recorrida por el territorio para ultimar detalles y verificar la organización de las tareas.

Un paso en la conformación del municipio

La realización del censo fue establecida por la ley que creó formalmente el municipio de El Suyuque, una norma que recibió sanción definitiva de la Cámara de Diputados provincial el 5 de noviembre de 2025 y que respondió a un pedido histórico de los vecinos.

Desde la organización remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para que el relevamiento alcance a todas las viviendas.

El operativo representará así una herramienta central para conocer la realidad actual de El Suyuque y avanzar en la planificación de las políticas públicas necesarias para acompañar su crecimiento institucional y territorial.