La pelea por el título de Campeón de Liga quedó al rojo vivo: así está la tabla anual

La tabla anual del fútbol argentino entró en una etapa decisiva y tiene a varios equipos separados por pocos puntos en la lucha por quedarse con el título de Campeón de Liga. Luego de los partidos disputados por la décima fecha del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia de Mendoza y Vélez comparten la cima con 48 unidades.

El conjunto mendocino todavía tiene pendiente su partido de esta fecha frente a Barracas Central, por lo que una victoria le permitiría quedar como único líder. Vélez, en tanto, viene de derrotar 3-2 a Argentinos Juniors en un partido que le permitió mantenerse en lo más alto.

Detrás aparecen Boca y Argentinos Juniors, ambos con 47 puntos. El equipo de La Paternal perdió 1-0 ante Rosario Central y dejó pasar la posibilidad de alcanzar la punta, mientras que el Xeneize consiguió un importante triunfo por 2-0 frente a San Lorenzo y extendió a 14 partidos su invicto.

Precisamente, Rosario Central es otro de los protagonistas de la pelea. El Canalla derrotó a Argentinos y llegó a los 46 puntos, quedando a apenas dos unidades de los líderes. Más atrás aparecen Instituto y Gimnasia de La Plata, con 43.

River, por su parte, suma 42 puntos y comparte esa línea con Belgrano de Córdoba, mientras que Estudiantes de La Plata tiene 41 y todavía puede escalar posiciones cuando complete su partido ante Lanús.

Así está la tabla anual

Independiente Rivadavia: 48 puntos* Vélez: 48 Boca: 47 Argentinos Juniors: 47 Rosario Central: 46 Instituto: 43 Gimnasia de La Plata: 43 River: 42 Belgrano: 42 Estudiantes: 41*

*Independiente Rivadavia y Estudiantes tienen pendiente su partido correspondiente a la décima fecha del Clausura.

La tabla anual se construye con los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Al finalizar la temporada, el equipo que termine en el primer puesto será reconocido como Campeón de Liga, mientras que la misma clasificación también tiene incidencia en el reparto de plazas para las copas internacionales de 2027.