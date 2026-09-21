"El Viento" cumple 27 años y abre su propia sede para seguir sembrando cultura en San Luis

La Revista Cultural Latinoamericana "El Viento" cumple 27 años de trayectoria y lo celebra con una novedad que marca una nueva etapa para el proyecto: la apertura de su propia sede en Juana Koslay. Después de casi tres décadas de recorrer distintos espacios de la cultura puntana, la publicación ahora cuenta con una casa destinada al encuentro y a la producción cultural.

El Viento nació el 21 de septiembre de 1999 en Juana Koslay, impulsada conjuntamente por la escritora Mónica Algarbe y el poeta Luis Vílchez. Desde entonces, la revista construyó un recorrido vinculado con la literatura, la poesía, la música, las ediciones independientes y la comunicación comunitaria. A lo largo de los años, también desarrolló talleres, recitales y encuentros en distintos puntos de San Luis y del país.

La trayectoria de la propuesta estuvo marcada por la intención de generar espacios para escritores, artistas y voces vinculadas con la cultura popular. Ese recorrido llevó a "El Viento" a trascender el formato tradicional de una revista para convertirse también en un ámbito de participación, intercambio y difusión de producciones independientes.

Ahora, la llegada de una sede propia representa un paso diferente. El nuevo espacio está ubicado en calle Primero de Mayo al 1463, en el barrio Gregorio Vivas de Juana Koslay, y fue pensado como un lugar para habitar la palabra, promover el pensamiento crítico y recuperar el encuentro cara a cara alrededor de distintas expresiones culturales.

La propuesta incluye un espacio para la poesía, las revistas que circulan de mano en mano, las ediciones independientes y los debates vinculados con la cultura. La intención, según explicaron desde El Viento al anunciar la apertura, es que la sede funcione también como punto de partida para nuevos proyectos y como un lugar abierto a quienes forman parte de la comunidad cultural.

La apertura llega, además, en un momento en el que la revista continúa extendiendo sus actividades. En los últimos meses, El Viento llevó talleres y propuestas artísticas a otras localidades de la provincia, donde desarrolló actividades vinculadas con la poesía y la comunicación comunitaria.

Con 27 años de historia, la revista suma así un nuevo capítulo a un proyecto que comenzó en 1999 y que ahora encuentra una sede propia en la ciudad donde nació. Una casa que, más allá de sus paredes, busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para la cultura de San Luis.