Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por un representante de la familia y por registros oficiales del médico forense del condado.

De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba en un centro de rehabilitación al momento de su fallecimiento. Hasta este lunes no se había establecido públicamente la causa de la muerte y el examen forense continuaba en proceso.

La familia de Cindy Crawford, integrada también por su esposo Rande y su hija Kaia Gerber, confirmó el fallecimiento a través de su representante y solicitó privacidad para atravesar lo que definió como un momento profundamente doloroso.

Presley era el mayor de los dos hijos de Crawford y Gerber y, al igual que su madre y su hermana, había desarrollado una carrera dentro del mundo de la moda.

Comenzó a trabajar como modelo durante su adolescencia y participó en campañas y producciones para importantes firmas internacionales, entre ellas Calvin Klein y Dolce & Gabbana. En 2018 apareció además junto a Cindy Crawford en una publicidad de Pepsi emitida durante el Super Bowl.

Había hablado públicamente sobre sus dificultades

Durante los últimos años, Presley había decidido exponer parte de su experiencia personal con los problemas de salud mental y las adicciones.

En 2025 impulsó en sus redes sociales una serie de publicaciones denominada “Mental Health Mondays”, con la que buscaba conversar abiertamente sobre esas dificultades y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

También había participado de entrevistas en las que habló sobre episodios de depresión, consumo problemático y tratamientos, y manifestó su intención de utilizar su experiencia para ayudar a otras personas.

En marzo de este año incluso compartió públicamente parte de un nuevo proceso terapéutico para tratar su adicción y expresó su deseo de que fuera la última vez que necesitara atravesar una instancia de ese tipo.

Esos antecedentes forman parte de su historia personal, pero hasta el momento no existe información oficial que permita vincularlos con la causa de su muerte. Esa determinación dependerá del informe del médico forense de Los Ángeles.

Presley había cumplido 27 años en julio y mantenía un perfil público considerablemente más bajo que el de su madre y su hermana durante los últimos años.

Su última aparición familiar destacada había sido en mayo, cuando acompañó a Cindy Crawford y Rande Gerber en un evento dedicado precisamente a promover iniciativas vinculadas con la salud mental.

La noticia provocó repercusión inmediata dentro del mundo de la moda y el espectáculo estadounidense. Mientras comienzan a multiplicarse los mensajes de despedida, la familia espera ahora los resultados forenses que permitan establecer qué provocó la muerte del joven modelo.