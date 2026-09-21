Villa Mercedes endurece las condiciones para recuperar animales del Refugio Municipal

El Concejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó por mayoría una modificación a la ordenanza que regula la protección de animales domésticos y otros, con nuevas condiciones para recuperar ejemplares que hayan sido retirados de la vía pública o ingresado al Refugio de Contención Animal Municipal.

La reforma corresponde al expediente 23135/O/26 e introduce cambios en los artículos 27 y 57, además de incorporar el artículo 56 bis a la Ordenanza N° 72/2006. La normativa ya fue remitida al Ejecutivo municipal para su promulgación.

Uno de los principales objetivos es establecer mayores controles sobre la restitución de animales, especialmente equinos, y evitar que vuelvan a quedar bajo la responsabilidad de personas que hayan incurrido en situaciones de maltrato o abandono.

Nuevos plazos para recuperar los animales

La modificación establece dos etapas para quienes pretendan recuperar un ejemplar.

En primer lugar, los responsables tendrán cinco días para reconocer al animal y manifestar su intención de recuperarlo. A partir de ese momento, comenzará a correr un plazo adicional de 30 días para acreditar la titularidad y cumplir con los requisitos establecidos.

En el caso de los caballos, la documentación deberá ajustarse a las exigencias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Entre los elementos mencionados se encuentran la marca, la señal, la libreta de transferencia y el microchip.

También será obligatorio presentar la libreta sanitaria y cumplir con las disposiciones relacionadas con el control de enfermedades zoonóticas.

Deberán pagar multas y gastos de permanencia

La nueva normativa incorpora como requisito el pago de las multas correspondientes a la infracción y la cancelación de los gastos ocasionados durante la permanencia del animal en el Refugio.

Estos costos incluirán, entre otros conceptos, traslado, alojamiento, alimentación y atención veterinaria. El monto será determinado a partir de un informe del área municipal correspondiente, que deberá considerar los alimentos suministrados, los medicamentos utilizados y sus valores de mercado.

El presidente de la comisión de Ecología, Medio Ambiente e Higiene, Juan Pablo Godoy, cuestionó que el espacio municipal sea utilizado como una guardería por propietarios que no asumen la responsabilidad sobre sus animales.

Restricciones para quienes reincidan en el maltrato

Otro de los puntos centrales de la reforma establece que quienes incurran en situaciones de maltrato perderán la posibilidad de reclamar al animal.

La medida busca impedir que un ejemplar retirado por una situación irregular sea devuelto al mismo responsable y vuelva a quedar expuesto a condiciones de abandono o violencia.

Godoy señaló que la modificación permitirá al municipio contar con herramientas para evitar que los animales regresen a manos de personas que ya fueron responsables de situaciones de maltrato.

Se elimina la posibilidad de subastar animales

La ordenanza también modifica el destino de los perros, gatos y caballos que no sean recuperados por sus responsables.

A partir de la reforma, queda prohibida la subasta pública que contemplaba la normativa anterior. En su lugar, se establece que la continuidad de la vida de esos animales podrá garantizarse mediante asociaciones proteccionistas, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la materia o adoptantes responsables.

La discusión se desarrolla en un contexto de reiterados casos de equinos sueltos en calles y espacios públicos de Villa Mercedes, algunos de los cuales provocaron accidentes y requirieron la intervención de organismos municipales.

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que la responsabilidad primaria corresponde a los propietarios y que la nueva normativa busca fortalecer la capacidad de actuación del municipio ante el incumplimiento de esa obligación.