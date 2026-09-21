Tenemos Futuro: estos son los resultados del sexto sorteo de viviendas

El Gobierno de San Luis realizó este lunes el sexto sorteo del programa habitacional Tenemos Futuro, destinado a familias de 11 localidades del interior provincial que participan de la modalidad Vivienda de Barrio.

El procedimiento se llevó a cabo desde las 8:00 en la Sala de la Fortuna de la Caja Social y permitió definir los números correspondientes a los cupos liberados en cada localidad.

Más de 900 familias participaron de esta instancia, que incluyó a Juan Llerena, Los Molles, La Calera, San Martín, Balde, Villa de Merlo, San Gerónimo, Talita, Las Chacras, Fortuna y Alto Pencoso.

Los resultados por localidad

La extracción de números permitió establecer el orden de las familias seleccionadas para continuar con el proceso habitacional.

Los resultados fueron publicados por la Agencia de Noticias San Luis una vez finalizada cada instancia del sorteo y pueden consultarse en los canales oficiales del Gobierno provincial.

Villa de Merlo concentró la mayor cantidad de participantes, con 827 familias habilitadas para 30 números válidos. En las restantes localidades, la cantidad de cupos y postulantes fue la siguiente:

Qué sucede después del sorteo

Desde la Secretaría de Política Habitacional recordaron que resultar seleccionado no implica la adjudicación automática de una vivienda.

Las familias deberán presentar la documentación requerida y atravesar una instancia de evaluación destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

Entre las condiciones principales se encuentran acreditar un mínimo de 10 años de residencia en San Luis por parte de todo el grupo familiar y no ser propietario de una vivienda.

También se realizarán controles documentales y visitas sociales para corroborar la información declarada durante la inscripción.

Cupos liberados

Los números sorteados corresponden a cupos que quedaron disponibles luego de procesos de validación anteriores, en los que se detectaron situaciones que impidieron avanzar con algunas adjudicaciones.

Entre las inconsistencias mencionadas por las autoridades figuran la existencia de inmuebles a nombre de integrantes del grupo familiar, falta de acreditación de la residencia exigida, dobles inscripciones y documentación incompleta vinculada con matrimonios o uniones convivenciales.

Una vez completada la evaluación, la Secretaría de Política Habitacional se comunicará con cada familia seleccionada para informar los pasos siguientes y solicitar la documentación correspondiente.

El sexto sorteo de Tenemos Futuro permite así continuar con el proceso de acceso a la vivienda para familias del interior provincial, mientras el Gobierno avanza con nuevas obras habitacionales en distintos puntos de San Luis.