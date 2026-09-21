Salud, Derecho y tecnología concentran las carreras más elegidas en San Luis

¿Qué eligen estudiar los sanluiseños? Los datos de inscripción correspondientes a 2026 muestran un escenario diverso, aunque con algunas tendencias claramente definidas: las carreras de salud mantienen un fuerte protagonismo, Derecho y las ciencias económicas continúan entre las opciones tradicionales más buscadas y las propuestas tecnológicas ganan cada vez más terreno.

El panorama surge de un relevamiento realizado por El Chorrillero entre 11 universidades e instituciones educativas con presencia en la provincia, que aportaron información sobre las carreras y formaciones con mayor interés entre sus estudiantes.

La comparación tiene una limitación importante: no constituye un ranking general de San Luis. Cada institución tiene una oferta diferente y tampoco todas entregaron la misma clase de estadísticas. Por eso, los resultados permiten identificar tendencias, pero no establecer cuál es, en términos absolutos, la carrera más elegida de toda la provincia.

Aun con esa salvedad, la salud sobresale de manera transversal.

Psicología, Kinesiología, Enfermería, Medicina, Fonoaudiología, Nutrición, Bioquímica, Obstetricia, Radiología, Producción de Bioimágenes e Instrumentación Quirúrgica aparecen entre las opciones con mayor demanda en distintas casas de estudio.

Psicología encabeza en la UNSL

En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Licenciatura en Psicología aparece en el primer lugar, seguida por Kinesiología y Fisiatría.

El tercer puesto introduce una de las novedades del mapa académico: la Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos, una formación vinculada directamente con uno de los sectores que más creció durante los últimos años.

La carrera dura cuatro años y un cuatrimestre, se dicta a distancia y otorga además un título intermedio de Analista Universitario en Datos.

Después aparecen Enfermería, Profesorado en Educación Inicial, Ingeniería Informática, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Fonoaudiología, Nutrición y Bioquímica.

La combinación permite observar un fenómeno particular dentro de la universidad pública: las disciplinas históricas vinculadas con salud conviven ahora con carreras relacionadas con informática, análisis de información y nuevas tecnologías.

Abogacía sigue fuerte entre las privadas

En la Universidad Católica de Cuyo San Luis, Abogacía encabeza las preferencias informadas para 2026.

Le siguen Contador, Medicina, Veterinaria, Instrumentación Quirúrgica, Obstetricia, Administración, Comunicación Visual y Diseño y Martillero Público.

La misma tendencia aparece en Universidad Siglo 21, donde Abogacía ocupa también el primer lugar, seguida por Contador Público y Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

Comercio Internacional, Criminología y Seguridad, Administración, Comercialización, Relaciones Internacionales, Marketing Digital y Recursos Humanos completan allí las diez opciones con mayor interés relevadas.

En Ucasal, en tanto, las principales propuestas informadas fueron Abogacía, Escribanía, Contador Público y Corredor Inmobiliario y Martillero Público.

Derecho y las ciencias económicas muestran así que, pese a la aparición de nuevas disciplinas, las carreras profesionales tradicionales mantienen una demanda considerable entre los estudiantes de la provincia.

Software, videojuegos y ciencia de datos

La tecnología aparece como otro de los grandes ejes de la formación superior.

En la Universidad de La Punta (ULP), la propuesta que encabeza las preferencias es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software.

Después aparecen Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente; Publicidad; Diseño Digital y Videojuegos; Finanzas; Traducción en Inglés; Emprendedurismo e Innovación; Redes Sociales y una diplomatura en Python para Ciencia de Datos y Machine Learning.

La UNSL también refleja ese crecimiento con Análisis y Gestión de Datos e Ingeniería Informática. La propia universidad mantiene actualmente una oferta que incluye, además, Ingeniería en Computación, Electrónica y otras formaciones vinculadas con tecnología.

La presencia de estas carreras entre las más buscadas muestra un cambio progresivo en las elecciones: programación, datos, software e inteligencia artificial comenzaron a competir con profesiones que durante décadas concentraron buena parte de las matrículas universitarias.

Los oficios también ganan espacio

El mapa cambia cuando se observa la Universidad Provincial de Oficios (UPRO).

Allí, Técnico Electricista ocupa el primer lugar y Técnico Soldador aparece segundo.

Les siguen Estética y Asesoramiento de Imagen, Organización y Gestión de Alojamientos Turísticos, Sistemas de Automatización Industrial, Ventas y Estrategia Comercial, Coordinación Turística, Mecánica Automotriz, Reparación de Electrodomésticos y Secretariado Administrativo.

La demanda muestra otro perfil de estudiante: personas que buscan capacitaciones más cortas, técnicas y directamente relacionadas con una salida laboral o actividad productiva concreta.

Los profesorados mantienen presencia

La formación docente continúa siendo otro componente importante.

En el IFDC San Luis, la Tecnicatura Superior en Economía Social, Microemprendimientos y PyMES encabeza el listado, seguida por los profesorados de Educación Primaria, Inglés, Educación Especial, Historia, Geografía, Lengua y Literatura y Ciencia Política.

En el IFDC Villa Mercedes, la carrera más elegida es el Profesorado de Educación Primaria. Después aparecen Artes Visuales, Lengua y Literatura y Matemática.

Universidad FASTA muestra otro perfil: Acompañamiento Terapéutico encabeza sus preferencias, seguida por las licenciaturas en Educación, Educación Física, Inglés, Seguridad Ciudadana, Higiene y Seguridad, Marketing y la carrera de Martillero y Corredor Público e Inmobiliario.

Radiología y bioimágenes entre las opciones sanitarias

El Instituto Superior de Innovación Educativa y Tecnológica (Isiet) informó que la Tecnicatura Superior en Radiología es históricamente su propuesta más elegida, seguida por Laboratorio.

La institución anticipó además que para 2027 volverá a ofrecer la Tecnicatura Superior en Enfermería, que no se abrió durante los últimos dos años porque no alcanzó el cupo mínimo necesario.

En la Universidad de Congreso, Producción de Bioimágenes encabeza las preferencias, seguida por Arquitectura, Psicología, Instrumentación Quirúrgica y Enfermería.

La radiografía de 2026 deja así un sistema educativo cada vez más heterogéneo.

Las profesiones tradicionales continúan concentrando estudiantes, especialmente en salud, Derecho, contabilidad y docencia, pero al mismo tiempo avanzan carreras que hace apenas algunos años tenían una presencia mucho menor: análisis de datos, desarrollo de software, videojuegos, automatización, redes sociales y machine learning.

La elección de los sanluiseños ya no parece concentrarse alrededor de unos pocos títulos universitarios. El mapa académico se amplió y empieza a reflejar también los cambios del mercado laboral: más tecnología, más especialización técnica y formaciones más cortas conviven hoy con las carreras históricas que todavía conservan una fuerte demanda.