La actividad metalúrgica cayó 6,1% en agosto y alcanzó un piso históricamente bajo

La actividad metalúrgica argentina registró en agosto una caída del 6,1% interanual y retrocedió un 3,9% respecto de julio, según un informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Con estos resultados, el sector acumuló una contracción del 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó un nivel de actividad considerado históricamente bajo.

Otro de los indicadores relevantes fue la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en el 39,6%, con una disminución de 5,2 puntos porcentuales frente a agosto de 2025.

El relevamiento señaló que este nivel refleja un uso reducido del aparato productivo y un escenario industrial marcado por la debilidad de la demanda.

Caídas en todos los rubros

La retracción alcanzó a la totalidad de los rubros industriales y cadenas de valor analizados.

Los descensos interanuales más pronunciados se registraron en Bienes de Capital, con una baja del 11,1%, y Fundición, que retrocedió 7,9%. En ambos casos, las empresas señalaron la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda como factores centrales.

También se observaron caídas en:

Carrocerías y remolques: -6,6%.

-6,6%. Autopartes: -6,4%.

-6,4%. Equipos eléctricos: -4,4%.

-4,4%. Maquinaria agrícola: -2,7%.

Por cadenas de valor, los proveedores vinculados con la construcción retrocedieron un 9,3%, mientras que los relacionados con el consumo final disminuyeron un 8,8%.

Impacto sobre el empleo

El deterioro de la actividad también se reflejó en el mercado laboral. El empleo metalúrgico cayó 2,5% interanual y registró una baja mensual del 0,3%.

La disminución alcanzó a las principales provincias vinculadas con el sector. Entre Ríos tuvo una contracción del 8,8%; Córdoba, del 7,8%; Buenos Aires, del 7,3%; Santa Fe, del 4,4%; y Mendoza, del 0,8%.

En el caso bonaerense, el informe mencionó como factores asociados los menores pedidos y la competencia importada.

ADIMRA advirtió por la falta de recuperación

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa.

“Seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar”, afirmó el dirigente, quien señaló que el escenario actual no permite vislumbrar una recuperación sostenida.

Del Re también indicó que el 10,3% de las empresas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones y reclamó condiciones que permitan recuperar la inversión, la producción y el nivel de actividad.

El informe vuelve a reflejar las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica, con bajos niveles de utilización de las fábricas, retrocesos generalizados y un impacto creciente sobre el empleo del sector.