Más de 46 mil personas fueron identificadas en el operativo del Día del Estudiante

Más de 46 mil personas fueron identificadas y casi 10 mil vehículos pasaron por los controles policiales desplegados en El Trapiche y sus alrededores durante los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera.

Según el balance realizado por la Policía de San Luis entre el inicio del operativo, el jueves 17 de septiembre a las 8:00, y este lunes 21 a las 7:00, fueron identificadas 46.034 personas y controlados 9.989 vehículos.

Los puestos funcionan en puntos estratégicos como la bifurcación hacia El Trapiche y La Florida, Alpatacal, Virorco, Artesanos y Horquilla, además de otros sectores de ingreso y circulación hacia las zonas donde se concentran los festejos.

El dispositivo comenzó formalmente el jueves y permanecerá activo hasta el martes 22 de septiembre, con más de 240 efectivos y la participación de aspirantes, Seguridad Vial, brigadistas y preventores.

Alcoholemias, bebidas decomisadas y procedimientos

Durante los primeros cuatro días se labraron 57 actas por infracciones de tránsito. De ese total, 50 correspondieron a faltas comunes y siete surgieron de controles de alcoholemia con resultado positivo.

También fueron decomisados 342 litros de bebidas alcohólicas y un vehículo quedó retenido preventivamente.

En materia estrictamente policial, el balance registra dos personas detenidas por causas judiciales y otra demorada para averiguación de antecedentes y medios de vida.

Además, los agentes tuvieron que intervenir en 13 procedimientos que involucraron a menores de edad.

Entre las situaciones atendidas aparecen actuaciones vinculadas con la Ley de Estupefacientes, una persona herida, un menor alcoholizado, una fiesta clandestina y un accidente de tránsito.

La magnitud de los controles responde a la concentración de jóvenes que cada septiembre se traslada hacia El Trapiche y La Florida. La Provincia había dispuesto para este año un esquema especial que combina seguridad, controles en rutas, asistencia sanitaria y transporte reforzado hacia los principales lugares de celebración.

Con los festejos centrales de este lunes todavía en marcha, el balance no está cerrado. El despliegue continuará durante este martes con controles en accesos y rutas, por lo que las cifras finales de personas identificadas, vehículos fiscalizados e intervenciones policiales podrían aumentar.