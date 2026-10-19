Fernando Gatica profundiza el acercamiento de ATE a Alberto Rodríguez Saá y se suma a sus actos políticos

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en San Luis, Fernando Gatica, volvió a mostrarse públicamente junto al exgobernador Alberto Rodríguez Saá, esta vez durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista realizado en Villa Mercedes.

La participación del dirigente sindical, acompañado por integrantes de la organización gremial, volvió a poner de manifiesto la relación política que mantiene con el sector del Partido Justicialista referenciado en el exmandatario provincial.

La actividad se desarrolló el sábado 17 de octubre y reunió a dirigentes partidarios, exfuncionarios y referentes políticos vinculados con la anterior administración provincial.

Durante el encuentro, Rodríguez Saá pronunció un discurso con fuertes cuestionamientos al gobernador Claudio Poggi y a su gestión.

ATE participó del acto con banderas y presencia sindical

La presencia de Gatica no pasó inadvertida durante la convocatoria peronista.

Según informó El Chorrillero, el dirigente asistió acompañado por integrantes del sindicato, que participaron de la movilización con bombos, banderas y otros elementos identificatorios de la organización.

En el acto también estuvo el diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, quien compartió parte de la jornada con el secretario general de ATE.

La participación sindical en una actividad partidaria volvió a mostrar la proximidad entre Gatica y el espacio político de Rodríguez Saá, aunque la presencia de representantes gremiales no implica necesariamente un respaldo institucional de todos los afiliados.

Un vínculo político que se repitió en otros encuentros

La participación en Villa Mercedes no fue un hecho aislado.

Gatica también había estado presente en anteriores actividades públicas del exgobernador, entre ellas encuentros realizados en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de San Luis y en instalaciones de Compromiso Federal.

La relación entre ambos dirigentes tiene antecedentes que se remontan a la última etapa de la administración provincial de Rodríguez Saá.

En noviembre de 2023, poco antes del cambio de gobierno, el entonces mandatario recibió en Terrazas del Portezuelo a referentes de ATE, entre ellos su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, y el propio Gatica.

Aquel encuentro reflejó el vínculo institucional que existía entre la conducción sindical y el Ejecutivo provincial de ese momento.

Las diferencias de ATE con el Gobierno de Claudio Poggi

Desde el inicio de la gestión de Poggi, en diciembre de 2023, ATE mantuvo una posición crítica frente a distintas decisiones del Gobierno provincial y de administraciones municipales.

Uno de los episodios de mayor tensión ocurrió en enero de 2024, durante una protesta sindical en la Municipalidad de San Luis.

La manifestación derivó en incidentes dentro del edificio municipal y denuncias por daños materiales, en un contexto de conflicto entre trabajadores y autoridades.

Desde entonces, el sindicato sostuvo diferentes reclamos vinculados con la situación laboral de empleados estatales.

Sin embargo, la participación de su principal referente en actividades del justicialismo también incorporó una dimensión política a la relación entre el gremio y el oficialismo provincial.

Rodríguez Saá volvió a cuestionar al Gobierno provincial

El acto del Día de la Lealtad Peronista sirvió como escenario para una nueva intervención pública de Alberto Rodríguez Saá.

Durante su discurso, el exgobernador dirigió críticas a Claudio Poggi y a su administración, en el marco de las diferencias que mantienen ambos sectores políticos.

La convocatoria también reunió a dirigentes y exfuncionarios de su última gestión, algunos de los cuales enfrentan investigaciones judiciales por presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus cargos.

La existencia de esas causas no supone una determinación de responsabilidad penal, que corresponde exclusivamente a la Justicia.

El sindicalismo y su participación en la política provincial

La presencia de Gatica en el acto de Villa Mercedes vuelve a colocar en discusión la relación entre las organizaciones gremiales y los espacios partidarios.

ATE representa a trabajadores estatales con diferentes posiciones políticas, mientras que sus dirigentes pueden participar de actividades públicas y expresar sus propias preferencias.

En este caso, la reiterada presencia del secretario general en convocatorias encabezadas por Rodríguez Saá muestra una cercanía política que trasciende los reclamos laborales habituales.

La participación de Fernando Gatica en el acto del Día de la Lealtad constituye una nueva señal pública de acercamiento entre la conducción de ATE San Luis y el sector del peronismo que responde a Alberto Rodríguez Saá, en un escenario provincial atravesado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.