Murió un camionero tras chocar contra un puente en la Autopista de las Serranías Puntanas

Un camionero de 55 años murió este jueves al mediodía tras protagonizar un siniestro vial en la Autopista de las Serranías Puntanas, debajo del puente ubicado en el acceso a la localidad de Balde.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30. Según informó la Comisaría Distrito 48°, el hombre conducía un camión Scania con semirremolque de la empresa Transportes Messina, que circulaba de este a oeste.

Por razones que se investigan, el vehículo impactó contra un poste de hormigón ubicado en el cantero central y luego contra las columnas de la estructura del puente.

El conductor murió en el lugar

Como consecuencia del choque, el camionero falleció en el lugar. Personal médico del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (Sempro) acudió al sitio y constató su muerte.

La víctima tenía 55 años y domicilio en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

Tras el siniestro, efectivos policiales realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y regular el tránsito vehicular en ese tramo de la autopista.

Además, personal de la Dirección General de Bomberos (DG-11) intervino para cortar el suministro eléctrico y de combustible del camión, como parte de las medidas de seguridad.

La investigación continúa para establecer qué provocó el accidente.