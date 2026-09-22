El martes arrancó con heladas en San Luis pero la máxima llegará a 21 grados

La primavera astronómica comenzó este martes en San Luis con un escenario todavía marcado por el frío. Varias localidades registraron temperaturas bajo cero durante las primeras horas, aunque el termómetro comenzará a recuperarse con el correr de la jornada.

Anchorena, Villa Mercedes y Concarán estuvieron entre los puntos de la provincia que amanecieron con registros negativos, en una mañana en la que se observaron heladas aisladas.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este martes una mínima promedio de 4°C y una máxima de 21°C, con un marcado ascenso térmico durante la tarde.

“El cielo estará mayormente despejado con intervalos nubosos”, señaló el organismo provincial. La mayor cobertura se concentrará principalmente en la región sur de San Luis.

A diferencia del lunes, cuando las ráfagas fueron protagonistas en gran parte del territorio, el viento perderá intensidad.

Durante este martes soplará predominantemente desde el cuadrante norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 kilómetros por hora.

Las temperaturas comenzarán a subir

El frío de esta mañana será el punto de partida de un nuevo ascenso térmico que se profundizará durante los próximos días.

Para el miércoles, la REM anticipa una mínima promedio de 8°C y una máxima de 25°C, con cielo entre parcial y mayormente nublado. El viento norte podría registrar ráfagas fuertes especialmente en el norte provincial.

El jueves llegará el cambio más marcado. La temperatura máxima promedio provincial alcanzaría los 29°C, mientras que la mínima rondaría los 11°C. El viento será del noroeste y también podría presentar ráfagas.

En algunas ciudades el calor podría ser todavía mayor. Para Villa Mercedes, el pronóstico específico de la REM anticipa 31°C de máxima el jueves, después de los 26°C previstos para el miércoles.

La semana continuará así con un fuerte contraste térmico: de las heladas registradas este martes a temperaturas cercanas o superiores a los 30°C apenas 48 horas después, en una primavera que vuelve a comenzar con cambios bruscos en San Luis.