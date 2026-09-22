Argentina quedó última entre 28 países en adopción de inteligencia artificial

Argentina aparece última entre 28 países analizados por Goldman Sachs en materia de adopción de inteligencia artificial, según un informe elaborado por el área de investigación económica del banco estadounidense.

El estudio, publicado en septiembre bajo el título Is AI Impacting Global Labor Markets?, ubicó al país con una tasa de adopción implícita inferior al 10%, el registro más bajo de toda la muestra.

El dato requiere, sin embargo, una aclaración: no significa que menos del 10% de los argentinos utilice herramientas de inteligencia artificial.

Goldman Sachs reunió información de 11 encuestas internacionales diferentes y aplicó un modelo estadístico para obtener un indicador comparable entre países. Luego ajustó esas estimaciones tomando como referencia una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Argentina quedó detrás de la región

La distancia con las economías desarrolladas es marcada.

Según Goldman Sachs, los principales mercados avanzados muestran niveles de adopción de entre 15% y 20%, con Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido en la parte superior de la clasificación.

Argentina quedó además por debajo de las otras economías latinoamericanas incluidas en el relevamiento: Brasil, México, Chile y Colombia.

El estudio muestra así una brecha importante entre países desarrollados y emergentes en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro de las empresas y los procesos productivos.

La diferencia no pasa solamente por el acceso a aplicaciones como ChatGPT, sino por el grado en que las organizaciones incorporan estas tecnologías de manera efectiva dentro de sus operaciones, procesos y estructuras de trabajo.

Los primeros efectos sobre el empleo

Goldman Sachs también analizó qué impacto empieza a tener la IA sobre el mercado laboral.

El informe detectó que los sectores más expuestos a tareas automatizables registraron una desaceleración en la creación de empleo y en las vacantes desde la segunda mitad de 2022.

Entre las áreas más afectadas aparecen servicios de información y comunicación, call centers, edición de software, consultoría de gestión y publicidad.

El caso de los centros de llamadas es uno de los más visibles: el empleo se ubica un 39% por debajo de su tendencia histórica en Estados Unidos, 33% en Canadá y 27% en Alemania.

Aun así, el informe evita hablar de un impacto masivo sobre el empleo.

El análisis realizado sobre más de 800 ocupaciones encontró que un aumento del 10% en la exposición de un puesto a la inteligencia artificial está asociado con apenas 0,1 punto porcentual menos de crecimiento anual del empleo en países como Estados Unidos, Canadá y Francia.

Es decir, el efecto agregado sigue siendo reducido.

Los jóvenes aparecen como los más expuestos

Uno de los principales interrogantes se concentra en quienes buscan ingresar al mercado laboral.

Goldman Sachs detectó que los trabajadores junior y los puestos de entrada podrían enfrentar mayores dificultades en aquellas actividades donde la IA ya permite automatizar tareas tradicionalmente asignadas a empleados con poca experiencia.

Por ahora, los investigadores consideran que los efectos negativos permanecen concentrados en un grupo limitado de sectores y trabajadores, y no observan todavía una caída generalizada del empleo por el avance de la inteligencia artificial.

El informe deja así dos fotografías diferentes.

Por un lado, muestra que Argentina está rezagada en la incorporación productiva de IA frente a las demás economías estudiadas y también respecto de sus pares latinoamericanos.

Por otro, advierte que la tecnología ya comienza a modificar determinadas ocupaciones, pero todavía está lejos de provocar una transformación general del mercado laboral.

Para la Argentina, el dato abre una discusión adicional: mientras el mundo empieza a evaluar cómo administrar los efectos de una adopción acelerada, el desafío local todavía parece estar un paso antes, en lograr que empresas, trabajadores y organizaciones incorporen esas herramientas de manera más extendida y productiva.