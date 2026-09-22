PAMI entrega accesorios sin costo a jubilados y explica cómo solicitarlos

PAMI mantiene vigente una prestación destinada a afiliados que necesitan elementos de ayuda técnica por dificultades de movilidad o períodos prolongados de inmovilización.

El beneficio contempla actualmente la provisión de colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios, siempre que exista una indicación médica que justifique su utilización.

Los elementos forman parte del esquema de insumos médicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y buscan facilitar el cuidado cotidiano y mejorar la autonomía de personas que presentan distintas limitaciones físicas.

Qué elementos entrega PAMI

Uno de los accesorios disponibles es el colchón antiescaras, destinado principalmente a personas con un alto grado de inmovilidad y riesgo de desarrollar lesiones por presión.

También puede solicitarse un inodoro portátil, indicado para afiliados que tienen dificultades o trastornos de movilidad que les impiden trasladarse normalmente hasta el baño.

El tercer elemento incluido específicamente dentro de esta prestación es el trapecio, un dispositivo utilizado habitualmente junto a una cama para facilitar que la persona pueda incorporarse o cambiar de posición con mayor autonomía.

PAMI incluye además otros elementos de ayuda técnica mediante trámites específicos, como sillas de ruedas, camas ortopédicas, bastones, muletas y andadores.

Quién puede hacer el trámite

La solicitud no tiene que ser realizada obligatoriamente por el afiliado.

PAMI permite que el procedimiento sea iniciado por la propia persona afiliada, un apoderado, un familiar o el médico tratante, siempre que este último se encuentre habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica.

La utilización de la OME simplifica especialmente el proceso.

Cuando el profesional carga directamente la indicación en el sistema, PAMI señala que el afiliado no debería tener que realizar ninguna gestión adicional para iniciar la provisión del elemento.

Qué documentación se necesita

Si el médico emitió una Orden Médica Electrónica, ese registro constituye el requisito principal para iniciar la solicitud.

Cuando no existe una OME y se utiliza una orden médica tradicional, PAMI solicita:

DNI de la persona afiliada.

Orden manual confeccionada por el médico de cabecera o un especialista.

Resumen de historia clínica.

Peso y talla del afiliado incluidos dentro de esa documentación clínica.

La indicación debe responder a una necesidad médica concreta. La entrega no se realiza simplemente a pedido del afiliado, sino de acuerdo con la prescripción profesional y el circuito de autorización correspondiente.

Cómo realizar la solicitud

El trámite puede hacerse completamente por internet desde un celular, una computadora o una tablet, ingresando al apartado de accesorios dentro del sitio oficial de PAMI.

También continúa disponible la modalidad presencial.

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente pueden acudir a la agencia o Unidad de Gestión Local de PAMI que les corresponda. El organismo recomienda solicitar previamente un turno online para recibir atención.

PAMI cuenta con más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local en todo el país. También mantiene disponible la línea gratuita 138, que funciona las 24 horas durante todo el año para consultas sobre prestaciones y trámites.

La entrega puede tener demoras

Un punto importante es que la autorización médica no significa necesariamente que el accesorio sea entregado de manera inmediata.

El propio organismo advierte que los tiempos de provisión pueden depender de los procesos de compra, licitaciones y de la disponibilidad entregada por los proveedores.

Por eso, una vez iniciada la solicitud, resulta conveniente conservar la documentación y realizar el seguimiento correspondiente si existen demoras.

La prestación continúa siendo una herramienta especialmente importante para afiliados con movilidad reducida o que requieren cuidados prolongados en el hogar. La principal ventaja del sistema actual es que, cuando existe una Orden Médica Electrónica, gran parte del circuito puede comenzar directamente desde el consultorio y evitar desplazamientos innecesarios del jubilado o su familia.