San Luis será sede del III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal

Este miércoles 23 de septiembre comenzará el III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, un encuentro que reunirá a especialistas de distintos países y provincias argentinas para analizar los principales desafíos del sistema de Justicia.

La actividad se desarrollará en la Caja de los Trebejos de Potrero de los Funes y se extenderá hasta el viernes 25. El evento será gratuito y presencial, con acreditaciones que otorgarán puntaje a quienes cumplan con la asistencia requerida.

Las acreditaciones comenzarán el miércoles a las 14:00, mientras que la inauguración está prevista para las 15:00. La jornada del jueves 24 se desarrollará desde las 9:00 hasta la tarde y el viernes 25 las actividades comenzarán a las 15:00.

Especialistas de distintos países

El congreso contará con la participación de disertantes provenientes de Costa Rica, Colombia, Perú, España, Chile y Bolivia. También expondrán profesionales de Córdoba, Mendoza, San Juan y la provincia de Buenos Aires.

La organización está a cargo del Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE). Su presidente, Rafael Berruezo, destacó la convocatoria alcanzada, que ya superaba los 750 inscriptos al momento de la presentación del evento.

El objetivo es generar un espacio de debate e intercambio de experiencias sobre problemáticas actuales del derecho penal y procesal penal.

Delitos económicos e inteligencia artificial

Entre los principales ejes temáticos se encuentran los delitos económicos, el lavado de dinero, la corrupción y el uso de inteligencia artificial en la investigación criminal.

Durante las exposiciones se analizarán las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para investigar delitos y realizar seguimientos sobre organizaciones y personas involucradas en actividades ilícitas.

También se abordarán las regulaciones, los límites y las experiencias que distintos países están desarrollando en materia de inteligencia artificial aplicada al ámbito judicial.

Una instancia práctica sobre el sistema acusatorio

Como una de las novedades de esta edición, el congreso incluirá una práctica de interrogatorio y contra interrogatorio, destinada a profundizar los conocimientos sobre el sistema acusatorio vigente en San Luis.

La actividad estará a cargo de especialistas de Colombia, quienes cuentan con amplia experiencia en este modelo procesal. Se realizará un simulacro para explicar cómo deben desarrollarse los interrogatorios a peritos durante los juicios orales.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca incorporar una instancia práctica que habitualmente no forma parte de los congresos académicos y que ya tuvo una recepción positiva en una experiencia realizada en Quito, Ecuador.

Certificados con puntaje

Los participantes que acrediten su asistencia durante cada una de las jornadas recibirán un certificado con puntaje.

La organización recomendó llegar con anticipación debido a que el predio no contará con estacionamiento propio para el evento. Los vehículos deberán dejarse en las inmediaciones del Hotel Internacional de Potrero de los Funes.

El III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal se presenta así como un espacio de actualización profesional y discusión sobre los desafíos que atraviesan la Justicia penal, con una agenda que combina análisis académico, experiencias internacionales y herramientas prácticas.