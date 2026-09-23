El desafío ya no es reconstruir 1985 sino preparar a San Luis para 2035

Durante buena parte de las últimas décadas, el debate productivo de San Luis estuvo atravesado por una comparación inevitable con los años de mayor expansión industrial. La llegada de fábricas, el crecimiento de los parques industriales y la generación de miles de puestos de trabajo modificaron la estructura económica y demográfica de la provincia.

Ese proceso dejó una referencia difícil de reemplazar. Cuando una planta reduce actividad o cierra, vuelve la misma aspiración: recuperar aquel San Luis industrial.

El problema es que reproducir hoy exactamente el modelo de hace cuarenta años resultaría prácticamente imposible. No porque la industria haya perdido importancia, sino porque cambió la manera de producir, competir, invertir y contratar trabajadores.

La transformación es visible en casi todos los sectores. En 2024 había 4,66 millones de robots industriales operando en el mundo y durante ese año se instalaron otros 542.000, más del doble de las incorporaciones anuales registradas una década antes.

A la automatización fabril se sumaron la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la minería robotizada, los centros de datos y una creciente demanda mundial de minerales necesarios para sostener esa infraestructura.

La discusión para San Luis, por lo tanto, ya no pasa solamente por recuperar las fábricas que tuvo. Pasa por determinar qué lugar puede ocupar la provincia en la economía que está reemplazando a aquella que conoció durante su gran expansión industrial.

La promoción que cambió la provincia

El despegue fabril puntano tuvo una explicación concreta.

En diciembre de 1982, la Ley nacional 22.702 extendió a San Luis y Catamarca el régimen de promoción económica que funcionaba en La Rioja. El sistema otorgaba importantes ventajas fiscales a determinadas inversiones que eligieran radicarse en esos territorios.

La combinación fue decisiva: beneficios impositivos, disponibilidad de tierra, infraestructura y una ubicación estratégica en el centro del país.

Las compañías comenzaron a instalar plantas y la provincia cambió.

La industria atrajo trabajadores, impulsó la construcción de viviendas, amplió las ciudades y desarrolló una economía que durante años estuvo estrechamente vinculada a los grandes establecimientos manufactureros.

Pero el factor que definía buena parte de aquellas inversiones era relativamente sencillo: dónde convenía instalar físicamente una fábrica.

Hoy esa ecuación contiene muchas más variables.

Una empresa analiza costos energéticos, acceso a profesionales, conectividad digital, automatización, capacidad logística, seguridad jurídica, disponibilidad de proveedores, calidad educativa, acceso a capital y cercanía con centros de investigación.

El edificio sigue siendo necesario.

Ya no alcanza.

Las fábricas producen más, pero de otra manera

La imagen tradicional de una enorme planta ocupada por cientos de personas realizando tareas repetitivas sigue existiendo en determinadas industrias, pero cada vez representa menos a los establecimientos más avanzados.

La robotización mundial muestra esa tendencia. Las instalaciones anuales de robots industriales superan las 500.000 unidades desde hace cuatro años consecutivos y Asia concentra aproximadamente tres cuartas partes de las nuevas incorporaciones.

Eso no implica necesariamente fábricas sin trabajadores.

Implica otra composición del empleo.

Junto a los operarios aparecen técnicos electromecánicos, especialistas en mantenimiento, ingenieros, programadores, analistas de datos, operadores de sistemas automatizados y personal encargado de equipos cuyo funcionamiento depende tanto del software como de la mecánica.

Por eso una política destinada a recuperar actividad industrial no puede limitarse a ofrecer terrenos o impuestos más bajos. Necesita formar personas capaces de ingresar a una planta que ya no funciona como la de 1985.

Y los cambios exceden ampliamente a las fábricas.

Autos sin conductor, drones y depósitos automatizados

Una de las maneras más claras de observar la transformación es mirar actividades que hasta hace muy poco parecían difíciles de automatizar.

Waymo ya transporta pasajeros en vehículos completamente autónomos. El 1° de septiembre incorporó Denver, San Diego y Tampa y llegó a 14 ciudades estadounidenses con viajes sin conductor; dos semanas más tarde comenzó a sumar pasajeros en Las Vegas.

La autonomía también llegó a la minería pesada. Komatsu informó en abril que alcanzó los 1.000 camiones mineros autónomos puestos en servicio. La unidad número mil fue un equipo con capacidad para transportar 290 toneladas métricas sin un conductor operándolo desde la cabina.

En la distribución minorista ocurre algo parecido. Walmart superó este año un millón de entregas realizadas mediante drones. El servicio opera desde decenas de tiendas estadounidenses y registró un tiempo promedio de 23 minutos por entrega.

Amazon, por su parte, había alcanzado en 2025 el despliegue de su robot número un millón dentro de su red logística y desarrolló sistemas de inteligencia artificial para coordinar esos equipos.

La conclusión no es que vayan a desaparecer los conductores, los repartidores o los operarios.

El dato relevante es otro: tareas que durante generaciones sólo podían ejecutar personas ya pueden ser realizadas por máquinas en operaciones comerciales reales.

Eso modifica el mercado laboral y eleva el valor de la capacitación.

La inteligencia artificial también necesita cobre, energía y minería

La revolución tecnológica suele presentarse como un fenómeno puramente digital, pero detrás de cada algoritmo existe una infraestructura física considerable.

Los modelos de inteligencia artificial funcionan en centros de datos que requieren servidores, sistemas de refrigeración, redes eléctricas y enormes cantidades de energía.

La Agencia Internacional de Energía calcula que el consumo eléctrico de los centros de datos podría superar los 945 teravatios hora en 2030, más del doble del actual. La inteligencia artificial será el principal motor de ese crecimiento.

Esa expansión incrementa, a su vez, las necesidades de cobre, litio, níquel, grafito, tierras raras y otros materiales utilizados en redes eléctricas, baterías, electrónica y generación energética.

La misma agencia proyecta que la demanda global de litio podría crecer más de tres veces hacia 2040. Para níquel, grafito y tierras raras calcula aumentos de entre aproximadamente 50% y 90%, mientras que el cobre sumaría alrededor de siete millones de toneladas de demanda.

Argentina ya participa de ese proceso.

Las exportaciones mineras alcanzaron USD 6.073 millones en 2025, un incremento del 30% interanual. Oro, litio y plata explicaron el 95,4% de esas ventas.

En enero de este año, el sector registraba 39.698 empleos formales directos en el país.

Son cifras importantes, aunque también permiten dimensionar correctamente el fenómeno: la minería no reemplaza por sí sola a una estrategia productiva completa.

Su mayor efecto territorial puede aparecer cuando genera una cadena de proveedores industriales, tecnológicos y profesionales alrededor de cada proyecto.

San Luis tiene que estudiar antes de prometer

La provincia posee antecedentes geológicos de litio, berilo, tierras raras y otros minerales considerados estratégicos, y existen investigaciones académicas destinadas a determinar el verdadero potencial de esos recursos.

Pero un indicio mineral no equivale a una mina económicamente viable.

Para pasar de una ocurrencia geológica a un proyecto productivo hacen falta exploración, reservas comprobadas, inversión, infraestructura, permisos ambientales, tecnología de procesamiento y precios que justifiquen la explotación.

Ese proceso puede demandar años.

Por eso el objetivo no debería consistir en presentar a San Luis como una nueva potencia minera antes de contar con evidencia suficiente, sino en generar las condiciones para saber con precisión qué posee y qué puede desarrollar de manera competitiva.

Y, si aparecen proyectos viables, prepararse también para capturar la actividad que se genera alrededor de ellos.

Una operación moderna demanda metalúrgicas, laboratorios, transporte especializado, software, telecomunicaciones, monitoreo ambiental, mantenimiento, ingeniería, energía y automatización.

En ese punto, minería e industria dejan de ser modelos enfrentados.

Pueden formar parte de una misma matriz.

La principal limitación puede ser la capacitación

En ese nuevo escenario aparece un problema menos visible que la falta de inversiones, pero posiblemente más difícil de resolver.

El Censo 2022 mostró que, entre los habitantes de San Luis de 25 años o más, el 50,2% de los varones y el 39,8% de las mujeres tenían como máximo nivel educativo alcanzado hasta secundario incompleto.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se la compara con los perfiles que demandan las nuevas actividades.

Automatización industrial, electromecánica, programación, minería, geología, mantenimiento, energías renovables y análisis de datos requieren niveles crecientes de formación.

Una inversión puede conseguirse relativamente rápido.

La capacitación de una población no.

Formar técnicos, ingenieros y trabajadores especializados exige años de educación básica, escuelas técnicas, formación profesional y vinculación concreta con las necesidades empresariales.

Allí aparece también una revisión inevitable de las políticas sociales de las últimas dos décadas.

El Plan de Inclusión fue creado en 2003 en un contexto de crisis nacional y cumplió una función de contención para decenas de miles de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió la dificultad de transformar ese esquema de asistencia en una vía sostenible hacia el empleo privado.

En 2022, el propio Alberto Rodríguez Saá reconoció ante la Legislatura que el programa estaba “desnaturalizado” y planteó la necesidad de “reconducirlo y sanearlo”, colocando la capacitación como condición para una transición hacia el mercado laboral.

Eso no permite concluir que los planes sociales hayan provocado por sí mismos el abandono educativo. Las causas son más amplias y complejas.

Sí permite señalar una deuda: la contención social no reemplaza una política sostenida de formación laboral.

La diferencia empieza a ser decisiva en una economía donde cada vez se necesitan menos tareas manuales repetitivas y más capacidades técnicas.

Una oportunidad para combinar industria, minería y conocimiento

San Luis no parte de cero.

Mantiene una base industrial importante, posee universidades, cuenta con infraestructura y ya desarrolló iniciativas vinculadas a la economía del conocimiento.

El Parque de la Industria del Conocimiento de la Universidad de La Punta informaba en 2025 que tenía 12 empresas radicadas, vinculadas a actividades tecnológicas, audiovisuales y científicas. La propuesta se basa precisamente en la articulación entre empresas, estudiantes y ámbito académico.

Este año la ULP avanzó además con un Centro de Desarrollo Tecnológico y nuevos espacios como el FabLab, orientado a diseño y prototipado, y el FinLab, destinado a formación y simulación financiera.

A eso se suma el nuevo Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo. La ley provincial no se limita a la manufactura: incluye actividades agropecuarias, mineras, industriales, energéticas, logísticas, tecnológicas, turísticas, comerciales y de servicios.

La amplitud del esquema resulta coherente con la transformación económica global.

La próxima gran inversión de San Luis puede ser una fábrica.

Pero también una empresa de software, un laboratorio, un proveedor minero, una planta vinculada con energías renovables o una compañía dedicada a automatización.

El desafío consiste en conectarlas.

¿Puede San Luis construir su propio polo tecnológico?

Ese diagnóstico permite plantear una hipótesis más ambiciosa.

San Luis podría evaluar la creación, a largo plazo, de un distrito tecnológico y productivo de nueva generación que reúna actividades que actualmente funcionan dispersas.

La referencia inevitable sería Silicon Valley, aunque copiar el modelo californiano tendría poco sentido. El objetivo podría ser construir una versión vinculada con las capacidades y oportunidades propias de la provincia.

La especialización podría estar en la intersección entre industria avanzada, minería, energía, inteligencia artificial, automatización y agro tecnológico.

En lugar de pensar únicamente en otro parque de galpones, podría proyectarse un área donde convivan centros educativos, laboratorios, empresas, startups, espacios de prototipado y producción industrial.

Incluso podría analizarse, a muy largo plazo, el desarrollo de un nuevo núcleo urbano asociado a ese ecosistema.

La idea requeriría mucha más planificación que arquitectura.

Debería contar con infraestructura energética suficiente, fibra óptica, accesos viales, disponibilidad de agua, viviendas, servicios y una oferta educativa estrechamente relacionada con las empresas instaladas.

También necesitaría capital privado, continuidad institucional durante varios gobiernos y una estrategia para atraer profesionales de otras provincias y retener a los jóvenes que se forman en San Luis.

El principal riesgo sería construir edificios antes de construir el ecosistema.

Un polo tecnológico no funciona porque tenga arquitectura moderna.

Necesita investigadores, compañías, financiamiento, universidades y capacidad para transformar conocimiento en productos comercializables.

La experiencia del Parque de la Industria del Conocimiento puede funcionar como una escala inicial sobre la cual estudiar un proyecto de mayores dimensiones.

De atraer fábricas a atraer capacidades

La promoción de los años 80 resolvía una pregunta concreta: qué condiciones debía ofrecer San Luis para que una empresa trasladara una planta a la provincia.

La pregunta actual es más compleja.

Qué condiciones debe reunir San Luis para que una empresa quiera desarrollar aquí sus próximos productos, contratar profesionales locales, investigar, producir y permanecer en la provincia aun cuando desaparezca una ventaja impositiva.

Ese cambio es importante.

La inversión deja de depender exclusivamente de un beneficio fiscal y empieza a quedar vinculada con un entramado difícil de trasladar: trabajadores especializados, proveedores, universidades, infraestructura y conocimiento acumulado.

Ahí puede estar una de las principales lecciones del viejo modelo industrial.

No alcanza con conseguir que una empresa llegue.

El verdadero objetivo es conseguir que tenga razones productivas para quedarse.

Una agenda hacia 2035

La discusión tampoco requiere abandonar el pasado industrial.

Las plantas existentes continúan siendo activos estratégicos y la llegada de nuevas industrias debería seguir formando parte de cualquier política económica provincial.

La diferencia está en comprender qué clase de industria se está expandiendo.

Una fábrica automatizada sigue siendo una fábrica.

Una empresa que construye equipamiento para minería también.

Una metalúrgica que fabrica piezas para robots es industria.

Una planta que utiliza inteligencia artificial para optimizar producción combina manufactura y tecnología.

Una compañía que desarrolla sensores para el agro puede formar parte de ambas economías.

Las fronteras tradicionales entre los sectores empiezan a perder nitidez.

Eso permite imaginar una matriz provincial más diversificada que la de cuatro décadas atrás, pero también más exigente.

San Luis tendría que competir simultáneamente por inversiones y por conocimiento.

Y la segunda competencia probablemente sea la más difícil.

El capital puede llegar desde otra provincia o desde otro país.

El talento necesita formarse, retenerse y renovarse.

Por eso una estrategia productiva para 2035 debería comenzar mucho antes de inaugurar una planta.

Empieza en la escuela secundaria.

Continúa en la técnica.

Pasa por universidades y centros de formación profesional.

Y termina de construirse cuando esas instituciones se conectan con las empresas que necesitan ese conocimiento.

La promoción industrial permitió que San Luis aprovechara una oportunidad extraordinaria hace cuatro décadas.

La actual transformación económica abre otra, aunque de naturaleza diferente.

Ya no se trata solamente de ofrecer un lugar barato donde producir.

Se trata de ofrecer un territorio capaz de aprender, investigar, desarrollar y fabricar.

Los vehículos autónomos, los centros de datos, la robotización y la expansión de los minerales críticos muestran que el cambio ya está en marcha.

San Luis puede conservar la memoria de aquel desarrollo industrial sin convertirla en una receta para el presente.

Porque 1985 fue una oportunidad que la provincia supo aprovechar.

El desafío ahora es llegar preparada a 2035.