Argentina y EEUU preparan US$7.000 millones para infraestructura, energía y GNL

Argentina y Estados Unidos se preparan para anunciar este miércoles en Nueva York un paquete de financiamiento por alrededor de US$7.000 millones para 2027, orientado a proyectos de infraestructura, energía y minerales críticos.

El entendimiento será presentado por la noche en el Consulado argentino, en paralelo con la participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por la Argentina estará el canciller Pablo Quirno y por Estados Unidos participará el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Sin embargo, el esquema no debe interpretarse como un único préstamo por US$7.000 millones ni como dinero que ingresará inmediatamente al país.

La propuesta contempla distintas herramientas de financiamiento que podrían incluir créditos, garantías, seguros y mecanismos destinados a atraer bancos e inversores privados hacia obras consideradas estratégicas por ambos gobiernos.

Uno de los organismos centrales será el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM Bank), la agencia oficial de crédito a las exportaciones norteamericanas.

También participará la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), institución financiera del gobierno estadounidense que puede otorgar deuda, garantías, capital y seguros de riesgo político para proyectos internacionales considerados estratégicos.

El proyecto de GNL de YPF aparece en el centro

El caso más importante dentro del paquete es Argentina LNG, el megaproyecto que encabeza YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas perteneciente a la emiratí Adnoc.

La iniciativa busca transportar gas de Vaca Muerta desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, donde será procesado y convertido en gas natural licuado para exportarlo hacia los mercados internacionales.

YPF apunta a estructurar alrededor de US$6.000 millones de financiamiento con participación de EXIM Bank, aunque hasta este miércoles el monto definitivo, las condiciones y el nivel exacto de intervención de la agencia norteamericana seguían bajo negociación.

Eso significa que no están confirmados todavía US$6.000 millones desembolsados directamente por el Gobierno estadounidense.

La participación de EXIM podría adoptar diferentes modalidades y facilitar, además, la incorporación de bancos comerciales y proveedores estadounidenses al proyecto.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, tiene previsto participar del encuentro en Nueva York junto con representantes de los organismos financieros estadounidenses.

Un proyecto que apunta a exportar US$10.000 millones por año

Argentina LNG representa una de las apuestas más grandes para transformar el crecimiento de Vaca Muerta en exportaciones a gran escala.

La primera etapa contempla dos unidades flotantes de licuefacción con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

Según las estimaciones conocidas hasta ahora, esa producción podría generar exportaciones cercanas a US$10.000 millones anuales durante aproximadamente dos décadas.

El desarrollo completo sería considerablemente mayor. YPF, Eni y XRG trabajan además en una estructura financiera internacional de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones para ductos, instalaciones de procesamiento, infraestructura portuaria y los primeros buques de licuefacción. JP Morgan y Santander participan como asesores financieros.

La inversión estimada a lo largo de toda la vida útil del proyecto asciende a unos US$51.000 millones.

Minerales críticos e infraestructura

El acuerdo que se anunciaría este miércoles tendrá un alcance mayor al GNL.

La intención es respaldar obras que permitan aumentar las exportaciones argentinas de energía, materias primas y minerales críticos, incluyendo infraestructura necesaria para sacar esa producción hacia los mercados internacionales.

Washington viene mostrando especial interés en cadenas de suministro de litio, cobre y otros minerales estratégicos, en un contexto de competencia global por los insumos necesarios para baterías, defensa, semiconductores y nuevas tecnologías.

La propia DFC señaló este año que observa oportunidades en la Argentina para combinar inversiones en shale, rutas, ferrocarriles, puertos y otra infraestructura logística, bajo la premisa de que los grandes proyectos energéticos necesitan también capacidad de transporte para alcanzar escala comercial.

Quirno sostuvo que el esquema busca “profundizar la relación estratégica” entre ambos países a través de proyectos de infraestructura y energía y confirmó la participación de representantes de EXIM Bank y DFC en la presentación.

El anuncio será uno de los principales capítulos económicos de la visita de Milei a Estados Unidos, pero la etapa decisiva comenzará después: cada proyecto deberá definir su estructura financiera, condiciones, proveedores y desembolsos antes de que los montos anunciados puedan convertirse efectivamente en inversión sobre el terreno.