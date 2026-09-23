Se quiso pelear con la policia y terminó detenido

Un hombre de 38 años fue demorado en Villa Mercedes luego de protagonizar un episodio de violencia y agredir a efectivos policiales que intervenían ante una pelea en la vía pública.

El procedimiento se realizó este martes 22 de septiembre por la tarde, cuando policías del Comando Radioeléctrico de la UROP N.º 2 recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales por una riña entre dos individuos en calle 9 de Julio al 1700.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a uno de los involucrados golpeando una bicicleta contra las rejas de una iglesia y profiriendo insultos.

Forcejeo y tres policías lesionados

Según informó la Policía, durante la intervención el hombre adoptó una actitud agresiva y arremetió contra uno de los efectivos.

A partir de esa situación se produjo un forcejeo en el que el individuo fue reducido y demorado. En ese contexto, tres policías sufrieron lesiones leves.

Luego del procedimiento, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 9ª, donde se continuaron con las actuaciones correspondientes.

Interviene la Fiscalía

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 5, en el marco de una causa caratulada “Averiguación lesiones agravadas y amenazas”.

La Justicia deberá avanzar con las medidas destinadas a determinar las circunstancias del episodio y las responsabilidades correspondientes.