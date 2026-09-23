Franco Colapinto vuelve a la pista en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato mundial.

El piloto argentino de Alpine afrontará nuevamente el desafiante circuito callejero de Bakú, un trazado de 6,003 kilómetros y 20 curvas que combina extensas rectas de alta velocidad con sectores estrechos y exigentes.

La actividad oficial comenzará este jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica está programada para las 5:30, mientras que la segunda se desarrollará desde las 9, siempre en horario argentino.

Un cronograma diferente

La fecha tendrá una particularidad: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo habitual, debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

El cronograma completo será el siguiente:

Jueves 24: práctica libre 1 a las 5:30 y práctica libre 2 a las 9.

práctica libre 1 a las 5:30 y práctica libre 2 a las 9. Viernes 25: práctica libre 3 a las 5:30 y clasificación a las 9.

práctica libre 3 a las 5:30 y clasificación a las 9. Sábado 26: carrera desde las 8.

De esta manera, los equipos contarán con apenas dos jornadas de preparación antes de la competencia principal.

Colapinto llega con confianza

El argentino llega a Bakú después de una destacada actuación en el Gran Premio de España, donde finalizó séptimo y sumó seis puntos para el campeonato.

Con ese resultado, Colapinto alcanzó las 27 unidades y se ubica duodécimo en la clasificación general.

Esta será su tercera participación en el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024 logró un destacado octavo puesto, mientras que en la edición anterior terminó decimonoveno luego de afrontar dificultades con el rendimiento de su Alpine.

Un circuito que exige precisión

El trazado de Bakú es uno de los más particulares del calendario de la Fórmula 1. Sus largas rectas permiten alcanzar velocidades elevadas, pero también cuenta con sectores muy trabados, especialmente en la zona histórica de la ciudad.

La precisión al pasar cerca de los muros, el rendimiento de los frenos y el cuidado de los neumáticos serán factores determinantes durante el fin de semana.

En la lucha por el campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 292 puntos, seguido por su compañero George Russell, quien suma 211.

Colapinto, en tanto, buscará repetir una actuación positiva y continuar sumando puntos en una temporada en la que viene mostrando una evolución dentro de la categoría.